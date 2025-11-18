Рейтинг@Mail.ru
14:09 18.11.2025 (обновлено: 14:10 18.11.2025)
В ЕС хотят сократить время перемещения войск до границы с Россией, пишет FT
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Страны ЕС хотят сократить время перемещения войск с запада на восток - в страны, граничащие с Россией и Украиной, - с 45 дней до трех-пяти, сообщает, ссылаясь на европейских чиновников, газета Financial Times, отмечая при этом препятствия в виде разрушающихся мостов, запутанной бюрократии и требующей ремонт инфраструктуры.
"По оценке чиновников ЕС, на сегодняшний день для перемещения армии из стратегических портов на западе в страны, граничащие с Россией или Украиной, потребуется около 45 дней... Они заявили, что их цель - сократить это (время - ред.) до пяти или даже трех дней", - говорится в материале издания.
Как пишет газета, в среду Брюссель планирует опубликовать новое предложение по "военной мобильности". Отмечается, что ЕС разрабатывает своего рода "военный шенген", который позволит унифицировать нормы в сфере управления перемещением войск.
"Десятилетие спустя рушащиеся мосты, несовпадающая ширина рельсовой колеи и запутанная бюрократия остаются серьезными препятствиями для перемещения военных сил по Европе", - отмечает Financial Times.
По данным издания, всего страны ЕС выделили около 2,8 тысячи "горячих точек" транспортной инфраструктуры, которым срочно нужен ремонт, из них 500 проектов были отмечены как приоритетные.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
