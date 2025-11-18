В ЕС хотят сократить время перемещения войск до границы с Россией, пишет FT

"Десятилетие спустя рушащиеся мосты, несовпадающая ширина рельсовой колеи и запутанная бюрократия остаются серьезными препятствиями для перемещения военных сил по Европе", - отмечает Financial Times.

По данным издания, всего страны ЕС выделили около 2,8 тысячи "горячих точек" транспортной инфраструктуры, которым срочно нужен ремонт, из них 500 проектов были отмечены как приоритетные.