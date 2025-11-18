https://ria.ru/20251118/evrosoyuz-2055693105.html
Стубб: у ЕС нет доказательств связи России с дронами в небе над союзом
Стубб: у ЕС нет доказательств связи России с дронами в небе над союзом
Евросоюз не может утверждать, что дроны в его воздушном пространстве как-то связаны с Россией, признал президент Финляндии Александр Стубб. РИА Новости, 18.11.2025
Стубб: у ЕС нет доказательств связи России с дронами в небе над союзом
