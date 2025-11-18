Рейтинг@Mail.ru
Стубб: у ЕС нет доказательств связи России с дронами в небе над союзом - РИА Новости, 18.11.2025
12:52 18.11.2025
Стубб: у ЕС нет доказательств связи России с дронами в небе над союзом
Евросоюз не может утверждать, что дроны в его воздушном пространстве как-то связаны с Россией, признал президент Финляндии Александр Стубб. РИА Новости, 18.11.2025
Стубб: у ЕС нет доказательств связи России с дронами в небе над союзом

Стубб: ЕС не может утверждать, что дроны в небе над союзом связаны с Россией

БРЮССЕЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Евросоюз не может утверждать, что дроны в его воздушном пространстве как-то связаны с Россией, признал президент Финляндии Александр Стубб.
"Дроны - более сложная проблема, и их происхождение определить труднее.... Можно взять человека с улицы и сказать ему: "Я дам вам X евро, отправьте этот дрон туда и сюда". И этот человек даже не будет знать, что делает и зачем. Поэтому установление причастности очень сложно", - ответил он газете Soir на вопрос о якобы причастности РФ к инцидентам с БПЛА.
