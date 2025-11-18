Рейтинг@Mail.ru
В ЕК считают, что Украину надо принять в ЕС из соображений безопасности - РИА Новости, 18.11.2025
13:12 18.11.2025
В ЕК считают, что Украину надо принять в ЕС из соображений безопасности
В ЕК считают, что Украину надо принять в ЕС из соображений безопасности
В Еврокомиссии считают, что Украину надо принять в ЕС только, чтобы использовать ВСУ в случае конфликта с Россией, заявил еврокомиссар по обороне и космосу... РИА Новости, 18.11.2025
в мире
россия
украина
москва
андрюс кубилюс
владимир путин
такер карлсон
нато
россия
украина
москва
в мире, россия, украина, москва, андрюс кубилюс, владимир путин, такер карлсон, нато, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Украина, Москва, Андрюс Кубилюс, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Евросоюз, Еврокомиссия
В ЕК считают, что Украину надо принять в ЕС из соображений безопасности

Кубилюс призвал принять Украину в ЕС для использования ВСУ при конфликте с РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. В Еврокомиссии считают, что Украину надо принять в ЕС только, чтобы использовать ВСУ в случае конфликта с Россией, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, выступая на форуме по расширению Евросоюза.
"По очень простой причине (принять Украину в ЕС) - из соображений безопасности и обороны. На европейском континенте у нас есть, как вы знаете, две испытанные в боях армии. Российская, которая намного сильнее теперь, чем это было еще в 2022 году, и украинская армия. И когда наши разведслужбы заявляют, что Россия может быть готова протестировать статью 5 НАТО в течение следующих трех-четырех лет, то я спрашиваю - готовы ли мы встретиться лицом к лицу с испытанной в боях российской армией? И именно поэтому я говорю, что было бы большой исторической ошибкой, если мы не будем иметь на своей стороне очень хорошо интегрированные оборонные возможности Украины", - сказал Кубилюс.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на страны НАТО. Путин подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Франция назвала условие, при котором ЕС продолжит помогать Украине
16 ноября, 17:12
 
Заголовок открываемого материала