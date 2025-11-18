Евродепутат задалась вопросом, кто оплатит истребители Rafale для Украины

ПАРИЖ, 18 ноя - РИА Новости. Французская евродепутат от правой партии "Реконкиста" Сара Кнафо указала во вторник на то, что не понимает, кто именно оплатит поставку Украине до 100 французских истребителей Rafale.

"Прекрасно, что европейские страны выбирают скорее (французские истребители - ред.) Rafale, чем американские F-35... но встает вопрос... кто будет платить?" - сказала Кнафо в эфире радиостанции Europe 1.

Кнафо указала на несколько возможностей для Франции по передаче самолетов. Париж может, по словам евродепутата, подарить истребители Украине , но тогда для страны это станет "серьезной проблемой", поскольку каждый такой самолет стоит около 80 миллионов евро. Другим вариантом является оплата Киевом истребителей, но в таком случае неясно, оплатит ли их Украина за счет финансовой помощи из ЕС (в том числе и от Франции) или же за счет других денег, считает Кнафо.

Помимо этого, евродепутат задалась вопросом, к какому сроку Франция должна поставить Украине боевые самолеты. Если Париж собирается направить все сто истребителей как можно скорее, то это навредит безопасности страны, поскольку, по словам Кнафо, во французских ВВС в настоящий момент используются 105 истребителей Rafale.