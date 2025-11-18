https://ria.ru/20251118/evrodeputat-2055700874.html
Евродепутат задалась вопросом, кто оплатит истребители Rafale для Украины
Евродепутат задалась вопросом, кто оплатит истребители Rafale для Украины - РИА Новости, 18.11.2025
Евродепутат задалась вопросом, кто оплатит истребители Rafale для Украины
Французская евродепутат от правой партии "Реконкиста" Сара Кнафо указала во вторник на то, что не понимает, кто именно оплатит поставку Украине до 100... РИА Новости, 18.11.2025
Евродепутат задалась вопросом, кто оплатит истребители Rafale для Украины
Кнафо задалась вопросом, кто оплатит поставку истребителей Rafale для Украины
ПАРИЖ, 18 ноя - РИА Новости. Французская евродепутат от правой партии "Реконкиста" Сара Кнафо указала во вторник на то, что не понимает, кто именно оплатит поставку Украине до 100 французских истребителей Rafale.
Президент Франции Эммануэль Макрон
и Владимир Зеленский
подписали 17 ноября декларацию о намерениях, которая предусматривает закупку Киевом
у Франции 100 истребителей Rafal
e, а также систем ПВО SAMP/T. Ранее французские правые политики Флориан Филиппо
и Николя Дюпон-Эньян
высказывали мнение, что финансироваться эти поставки будут за счет денег французских граждан.
"Прекрасно, что европейские страны выбирают скорее (французские истребители - ред.) Rafale, чем американские F-35... но встает вопрос... кто будет платить?" - сказала Кнафо в эфире радиостанции Europe 1.
Кнафо указала на несколько возможностей для Франции по передаче самолетов. Париж
может, по словам евродепутата, подарить истребители Украине
, но тогда для страны это станет "серьезной проблемой", поскольку каждый такой самолет стоит около 80 миллионов евро. Другим вариантом является оплата Киевом истребителей, но в таком случае неясно, оплатит ли их Украина за счет финансовой помощи из ЕС
(в том числе и от Франции) или же за счет других денег, считает Кнафо.
Помимо этого, евродепутат задалась вопросом, к какому сроку Франция должна поставить Украине боевые самолеты. Если Париж собирается направить все сто истребителей как можно скорее, то это навредит безопасности страны, поскольку, по словам Кнафо, во французских ВВС в настоящий момент используются 105 истребителей Rafale.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.