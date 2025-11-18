СМИ: окружение Зеленского советует ему уволить Ермака из-за скандала

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Окружение Владимира Зеленского советует ему уволить главу офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала, пишет "Украинская правда".

По ее данным, за последнюю неделю глава киевского режима провел серию встреч, чтобы выработать решение, которое позволит стабилизировать ситуацию после публикации расследования о коррупции в энергосекторе. Для этого он общался с премьером Юлией Свириденко, первым вице-премьером Михаилом Федоровым и главой ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым*.

"Как убеждают "Украинскую правду" люди, знакомые с ходом разговоров на тех встречах, большинство опрошенных (Зеленским. — Прим. ред.) давали разные рекомендации выхода из кризиса. Но почти все, не сговариваясь, советовали заменить <...> Андрея Ермака ", — отметило издание со ссылкой на источники.

По словам неназванного высокопоставленного представителя фракции "Слуга народа", в Раде легче посчитать людей, которые бы не просили отставки главы офиса.

"Понятно, что нет прямого шантажа, но если этого не произойдет, то фракция сама развалится", — процитировала его "Украинская правда".

В статье указано, что представители фракции сформировали "коалицию решительных", которая угрожает выходом из нее, если Ермака не уволят.

Исследовательская компания "Социополис" опубликовала данные опроса, согласно которому более 60% жителей Украины поддерживают отставку Ермака.

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Агентство опубликовало фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также пришли к Тимуру Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют трое с разными прозвищами. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

Галущенко отстранили от должности министра юстиции. Раде предстоит утвердить его отставку, а также уход Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.

Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.