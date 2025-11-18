Рейтинг@Mail.ru
СМИ: окружение Зеленского советует ему уволить Ермака из-за скандала
08:57 18.11.2025 (обновлено: 10:18 18.11.2025)
СМИ: окружение Зеленского советует ему уволить Ермака из-за скандала
Окружение Владимира Зеленского советует ему уволить главу офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала, пишет "Украинская правда".
в мире
СМИ: окружение Зеленского советует ему уволить Ермака из-за скандала

Окружение Зеленского советует ему уволить Ермака из-за скандала с коррупцией

© Getty Images / Anadolu Владимир Зеленский и Андрей Ермак
Владимир Зеленский и Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Getty Images / Anadolu
Владимир Зеленский и Андрей Ермак. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Окружение Владимира Зеленского советует ему уволить главу офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала, пишет "Украинская правда".
По ее данным, за последнюю неделю глава киевского режима провел серию встреч, чтобы выработать решение, которое позволит стабилизировать ситуацию после публикации расследования о коррупции в энергосекторе. Для этого он общался с премьером Юлией Свириденко, первым вице-премьером Михаилом Федоровым и главой ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым*.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Умеров продлил командировку после слухов о причастности к коррупции
Вчера, 17:31
"Как убеждают "Украинскую правду" люди, знакомые с ходом разговоров на тех встречах, большинство опрошенных (Зеленским. — Прим. ред.) давали разные рекомендации выхода из кризиса. Но почти все, не сговариваясь, советовали заменить <...> Андрея Ермака", — отметило издание со ссылкой на источники.
По словам неназванного высокопоставленного представителя фракции "Слуга народа", в Раде легче посчитать людей, которые бы не просили отставки главы офиса.
В Киеве прошел митинг против Зеленского и коррупции
15 ноября, 15:42
В Киеве прошел митинг против Зеленского и коррупции
15 ноября, 15:42
"Понятно, что нет прямого шантажа, но если этого не произойдет, то фракция сама развалится", — процитировала его "Украинская правда".
В статье указано, что представители фракции сформировали "коалицию решительных", которая угрожает выходом из нее, если Ермака не уволят.

Исследовательская компания "Социополис" опубликовала данные опроса, согласно которому более 60% жителей Украины поддерживают отставку Ермака.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"Первое появление". В суде по делу о коррупции прозвучало имя Зеленского
12 ноября, 16:25

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Агентство опубликовало фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также пришли к Тимуру Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Украинский олигарх сделал новое заявление по скандалу на Украине
16 ноября, 17:29
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют трое с разными прозвищами. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Галущенко отстранили от должности министра юстиции. Раде предстоит утвердить его отставку, а также уход Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Был наш бастион, а будет путинский трамплин: Европа все поняла про Украину
15 ноября, 08:00
 
