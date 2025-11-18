Рейтинг@Mail.ru
Школа экспорта РЭЦ и ЦСМС Росмолодежи подготовили молодых экспортеров - РИА Новости, 18.11.2025
15:16 18.11.2025
Школа экспорта РЭЦ и ЦСМС Росмолодежи подготовили молодых экспортеров
экономика
Экономика
Школа экспорта РЭЦ и ЦСМС Росмолодежи подготовили молодых экспортеров

Школа экспорта РЭЦ и ЦСМС Росмолодежи подготовили 183 молодых экспортера

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) и ФГБУ "Центр содействия молодым специалистам" (ЦСМС, подведомственное учреждение Росмолодежи) успешно завершили реализацию Программы по развитию молодежного предпринимательства в зарубежных странах, подготовили 183 молодых экспортера, сообщает центр.
"В этом году 183 молодых предпринимателя прошли обучение по трекам "Введение в экспорт" и "Подготовка предприятия к участию в специализированных бизнес-миссиях". В частности, обучение включало в себя следующие аспекты экспортной деятельности: жизненный цикл экспортного проекта, деловая коммуникация с учетом страновой специфики - подготовка к переговорам, особенности взаимодействия с зарубежными партнерами из разных стран, финансовые условия сделки, оплата по контракту, предэкспортное финансирование, финансовые риски, связанные с экспортным контрактом, методы и инструменты их минимизации, таможенные процедуры и подготовка коммерческого предложения и международная транспортная логистика и формирование конкурентоспособного экспортного предложения", - говорится в сообщении.
Обучение стало важной частью комплексной подготовки участников перед участием в международных бизнес-миссиях, которые прошли в Узбекистане, Белоруссии, Киргизии, Казахстане и Индии.
Особую ценность инициативы составили организованные онлайн-встречи с представителями РЭЦ за рубежом. Эти сессии позволили участникам получить актуальную аналитику по целевым рынкам, узнать об особенностях ведения бизнеса в каждой стране и задать вопросы напрямую экспертам на местах.
Участники не только освоили теоретические основы внешнеэкономической деятельности, но и получили практические инструменты для построения экспортной стратегии, поиска партнеров и заключения контрактов.
"Программа позволила обеспечить участникам полноценную подготовку к участию в международных бизнес-миссиях, дать им как теоретические знания, так и практические инструменты непосредственно для построения сети деловых контактов за рубежом. Обучение стало важным элементом комплексной поддержки молодых предпринимателей на пути к международному успеху", - подчеркнула генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.
Узнать больше об образовательных возможностях для молодых ВЭД-специалистов можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
