Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал план Кишинева по реинтеграции Приднестровья - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:17 18.11.2025 (обновлено: 19:22 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/ekspert-2055826305.html
Эксперт прокомментировал план Кишинева по реинтеграции Приднестровья
Эксперт прокомментировал план Кишинева по реинтеграции Приднестровья - РИА Новости, 18.11.2025
Эксперт прокомментировал план Кишинева по реинтеграции Приднестровья
Разрабатываемый Кишиневом план реинтеграции Приднестровья вряд ли будет учитывать позиции Москвы и Тирасполя, заявил РИА Новости экс-замглавы МИД... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T19:17:00+03:00
2025-11-18T19:22:00+03:00
в мире
кишинев
тирасполь
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
https://ria.ru/20251114/glava-2055060003.html
https://ria.ru/20251030/moldaviya-2051940942.html
https://ria.ru/20251118/dodon-2055695943.html
кишинев
тирасполь
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, тирасполь, молдавия
В мире, Кишинев, Тирасполь, Молдавия
Эксперт прокомментировал план Кишинева по реинтеграции Приднестровья

Шорников: план Молдавии по реинтеграции ПМР не учитывает позиции РФ и Тирасполя

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Разрабатываемый Кишиневом план реинтеграции Приднестровья вряд ли будет учитывать позиции Москвы и Тирасполя, заявил РИА Новости экс-замглавы МИД Приднестровской Молдавской республики, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну ранее во вторник заявил, что Кишинев обсуждает с американскими и европейскими партнерами вопрос реинтеграции Приднестровья.
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Глава ПМР призвал Молдавию не создавать препятствий экономике Приднестровья
14 ноября, 18:18
"Александр Мунтяну, совсем недавно возглавивший правительство Молдовы, уже имеет на столе некий "план реинтеграции Приднестровского региона", который он обсуждает с европейскими и американскими партнерами", - сказал Шорников.
По его мнению, это означает, что либо появился некий западный вариант урегулирования, который сейчас был спущен Кишиневу для исполнения, либо западные партнеры готовы дать ход неизвестному кишиневскому сценарию реинтеграции, разработанному в недрах правящей партии "Действие и солидарность".
"Можно не сомневаться, что оба варианта не будут учитывать российские интересы в регионе и, тем более, вряд ли будут брать в расчет мнение официального Тирасполя. Надо быть готовыми к неприятным сюрпризам", - отметил эксперт.
Он полагает, что во всем этом можно было бы усмотреть один позитивный момент – если ожидаются переговоры, значит пушки будут молчать. "И действительно, в последние дни западная дипломатия стала очень активной в Кишиневе и в Тирасполе. Везде говорят, что приднестровский вопрос следует решать исключительно мирным путем. В унисон им вторят молдавские политики и украинские дипломаты. Значит ли это, что военный сценарий для Приднестровья исключается?" - сказал собеседник агентства.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Молдавии гниют фрукты из-за потери рынка сбыта в России, заявили в ПМР
30 октября, 19:17
Он напомнил, что силовой вариант развития событий вокруг ПМР возможен только при подключении военного потенциала Украины. "А Киев сейчас не просто переживает худшие времена на фронтах СВО, он поражен тяжелейшим внутриполитическим кризисом, из которого Зеленский имеет шанс не выбраться. Напрашивается вывод, что с таким положением вещей вписываться в самоубийственные военные авантюры Киев точно не станет. Однако так размышлять - значит недооценивать лично Зеленского и его британских кураторов", - сказал Шорников.
По его словам, несколько последних лет приднестровское урегулирование было поставлено на паузу, его берегли на самый крайний случай. "Ударить по Приднестровью, в котором проживают больше 220 тысяч российских граждан и которое отделено от России сотнями километров украинской территории, кому-то в Киеве это может показаться равновесным ответом на продвижение российских войск на Донбассе или может даже рассматриваться в качестве средства внутренней дестабилизации России", - заметил эксперт.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Додон призвал Молдавию прекратить контакты с Киевом
Вчера, 13:02
 
В миреКишиневТираспольМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала