Эксперт прокомментировал план Кишинева по реинтеграции Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Разрабатываемый Кишиневом план реинтеграции Приднестровья вряд ли будет учитывать позиции Москвы и Тирасполя, заявил РИА Новости экс-замглавы МИД Приднестровской Молдавской республики, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
"Александр Мунтяну, совсем недавно возглавивший правительство Молдовы, уже имеет на столе некий "план реинтеграции Приднестровского региона", который он обсуждает с европейскими и американскими партнерами", - сказал Шорников.
По его мнению, это означает, что либо появился некий западный вариант урегулирования, который сейчас был спущен Кишиневу для исполнения, либо западные партнеры готовы дать ход неизвестному кишиневскому сценарию реинтеграции, разработанному в недрах правящей партии "Действие и солидарность".
"Можно не сомневаться, что оба варианта не будут учитывать российские интересы в регионе и, тем более, вряд ли будут брать в расчет мнение официального Тирасполя. Надо быть готовыми к неприятным сюрпризам", - отметил эксперт.
Он полагает, что во всем этом можно было бы усмотреть один позитивный момент – если ожидаются переговоры, значит пушки будут молчать. "И действительно, в последние дни западная дипломатия стала очень активной в Кишиневе и в Тирасполе. Везде говорят, что приднестровский вопрос следует решать исключительно мирным путем. В унисон им вторят молдавские политики и украинские дипломаты. Значит ли это, что военный сценарий для Приднестровья исключается?" - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что силовой вариант развития событий вокруг ПМР возможен только при подключении военного потенциала Украины. "А Киев сейчас не просто переживает худшие времена на фронтах СВО, он поражен тяжелейшим внутриполитическим кризисом, из которого Зеленский имеет шанс не выбраться. Напрашивается вывод, что с таким положением вещей вписываться в самоубийственные военные авантюры Киев точно не станет. Однако так размышлять - значит недооценивать лично Зеленского и его британских кураторов", - сказал Шорников.
По его словам, несколько последних лет приднестровское урегулирование было поставлено на паузу, его берегли на самый крайний случай. "Ударить по Приднестровью, в котором проживают больше 220 тысяч российских граждан и которое отделено от России сотнями километров украинской территории, кому-то в Киеве это может показаться равновесным ответом на продвижение российских войск на Донбассе или может даже рассматриваться в качестве средства внутренней дестабилизации России", - заметил эксперт.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.