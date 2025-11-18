Эксперт прокомментировал план Кишинева по реинтеграции Приднестровья

По его мнению, это означает, что либо появился некий западный вариант урегулирования, который сейчас был спущен Кишиневу для исполнения, либо западные партнеры готовы дать ход неизвестному кишиневскому сценарию реинтеграции, разработанному в недрах правящей партии "Действие и солидарность".

Он полагает, что во всем этом можно было бы усмотреть один позитивный момент – если ожидаются переговоры, значит пушки будут молчать. "И действительно, в последние дни западная дипломатия стала очень активной в Кишиневе и в Тирасполе. Везде говорят, что приднестровский вопрос следует решать исключительно мирным путем. В унисон им вторят молдавские политики и украинские дипломаты. Значит ли это, что военный сценарий для Приднестровья исключается?" - сказал собеседник агентства.