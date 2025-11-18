ДТП с автобусом с российскими туристами в Египте. Архивное фото

Шестнадцать россиян, попавших в ДТП в Египте, покинули страну

КАИР, 18 ноя - РИА Новости. Шестнадцать из 32 российских туристов, попавших в два ДТП в Египте на минувшей неделе, покинули страну, 12 находятся в отелях, четверо еще проходят лечение, сообщило РИА Новости генконсульство РФ в Хургаде.

Туристический автобус, в котором находились 27 россиян, 11 ноября столкнулся с грузовиком на дороге Хургада Каир в районе Рас-Гареба в провинции Красное море . В результате аварии погибли два человека - водитель и гражданка РФ . По данным египетских властей, водитель автобуса врезался в грузовик. В ночь на 14 ноября пять россиян пострадали в результате второго ДТП в той же провинции. Как сообщил РИА Новости источник в египетской медицинской службе, среди пострадавших также два гражданина Азербайджана и один турист из ФРГ

"Среди 27 граждан РФ, пострадавших в ДТП 11 ноября в провинции Красное море, 16 покинули территорию Египта , девять находятся в отелях и улетают согласно графикам отпусков, двое еще проходят лечение в больницах", - рассказали в генконсульстве.

Что касается пяти россиян, попавших в ДТП в ночь на 14 ноября, среди них двое серьезно пострадавших, их состояние нормализовалось после проведенных операций.