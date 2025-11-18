Рейтинг@Mail.ru
Шестнадцать россиян, попавших в ДТП в Египте, покинули страну - РИА Новости, 18.11.2025
01:36 18.11.2025
Шестнадцать россиян, попавших в ДТП в Египте, покинули страну
Шестнадцать из 32 российских туристов, попавших в два ДТП в Египте на минувшей неделе, покинули страну, 12 находятся в отелях, четверо еще проходят лечение,... РИА Новости, 18.11.2025
россия
египет
хургада
россия
египет
хургада
россия, египет, хургада
Россия, Египет, Хургада
Шестнадцать россиян, попавших в ДТП в Египте, покинули страну

Генконсульство РФ: 16 из 32 россиян, попавших в ДТП в Египте, покинули страну

ДТП с автобусом с российскими туристами в Египте
ДТП с автобусом с российскими туристами в Египте
Фото : Al Masry Al Youm
ДТП с автобусом с российскими туристами в Египте. Архивное фото
КАИР, 18 ноя - РИА Новости. Шестнадцать из 32 российских туристов, попавших в два ДТП в Египте на минувшей неделе, покинули страну, 12 находятся в отелях, четверо еще проходят лечение, сообщило РИА Новости генконсульство РФ в Хургаде.
Туристический автобус, в котором находились 27 россиян, 11 ноября столкнулся с грузовиком на дороге Хургада - Каир в районе Рас-Гареба в провинции Красное море. В результате аварии погибли два человека - водитель и гражданка РФ. По данным египетских властей, водитель автобуса врезался в грузовик. В ночь на 14 ноября пять россиян пострадали в результате второго ДТП в той же провинции. Как сообщил РИА Новости источник в египетской медицинской службе, среди пострадавших также два гражданина Азербайджана и один турист из ФРГ.
"Среди 27 граждан РФ, пострадавших в ДТП 11 ноября в провинции Красное море, 16 покинули территорию Египта, девять находятся в отелях и улетают согласно графикам отпусков, двое еще проходят лечение в больницах", - рассказали в генконсульстве.
Что касается пяти россиян, попавших в ДТП в ночь на 14 ноября, среди них двое серьезно пострадавших, их состояние нормализовалось после проведенных операций.
"Одна гражданка все еще находится в тяжелом состоянии из-за тяжести полученного увечья, другая после операции идет на поправку, остальные трое выписаны", - добавили в генконсульстве.
Автомобиль скорой помощи в Египте - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Жертвы и раненые по пути в Каир: с чем столкнулись российские туристы
12 ноября, 08:00
 
