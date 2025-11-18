https://ria.ru/20251118/egipet-2055600461.html
Шестнадцать россиян, попавших в ДТП в Египте, покинули страну
Шестнадцать из 32 российских туристов, попавших в два ДТП в Египте на минувшей неделе, покинули страну, 12 находятся в отелях, четверо еще проходят лечение,...
КАИР, 18 ноя - РИА Новости. Шестнадцать из 32 российских туристов, попавших в два ДТП в Египте на минувшей неделе, покинули страну, 12 находятся в отелях, четверо еще проходят лечение, сообщило РИА Новости генконсульство РФ в Хургаде.
Туристический автобус, в котором находились 27 россиян, 11 ноября столкнулся с грузовиком на дороге Хургада
- Каир
в районе Рас-Гареба в провинции Красное море
. В результате аварии погибли два человека - водитель и гражданка РФ
. По данным египетских властей, водитель автобуса врезался в грузовик. В ночь на 14 ноября пять россиян пострадали в результате второго ДТП в той же провинции. Как сообщил РИА Новости источник в египетской медицинской службе, среди пострадавших также два гражданина Азербайджана
и один турист из ФРГ
.
"Среди 27 граждан РФ, пострадавших в ДТП 11 ноября в провинции Красное море, 16 покинули территорию Египта
, девять находятся в отелях и улетают согласно графикам отпусков, двое еще проходят лечение в больницах", - рассказали в генконсульстве.
Что касается пяти россиян, попавших в ДТП в ночь на 14 ноября, среди них двое серьезно пострадавших, их состояние нормализовалось после проведенных операций.
"Одна гражданка все еще находится в тяжелом состоянии из-за тяжести полученного увечья, другая после операции идет на поправку, остальные трое выписаны", - добавили в генконсульстве.