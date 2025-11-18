Рейтинг@Mail.ru
В Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:06 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/dtp-2055863228.html
В Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
В Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей - РИА Новости, 18.11.2025
В Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Ленинском проспекте в Москве, движение в области происшествия затруднено, сообщил столичный дептранс. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T23:06:00+03:00
2025-11-18T23:06:00+03:00
происшествия
москва
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048031060_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_27f66a417f247d5d3fe30317ac0c1cca.jpg
https://ria.ru/20251118/chelovek-2055858577.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048031060_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f0d2f48c83467fed9b70be3bf160abfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, дтп
Происшествия, Москва, ДТП
В Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

В Москве на Ленинском проспекте произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

© Фото : Госавтоинспекция МВД России Сотрудники ДПС
Сотрудники ДПС - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Фото : Госавтоинспекция МВД России
Сотрудники ДПС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Ленинском проспекте в Москве, движение в области происшествия затруднено, сообщил столичный дептранс.
"На Ленинском проспекте (в районе дома 168с1) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП в сторону области затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Саратовской области три человека пострадали в ДТП с автобусом
Вчера, 22:25
 
ПроисшествияМоскваДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала