В Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
В Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Ленинском проспекте в Москве, движение в области происшествия затруднено, сообщил столичный дептранс. РИА Новости, 18.11.2025
