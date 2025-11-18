https://ria.ru/20251118/dtp-2055734210.html
В Челябинской области произошло смертельное ДТП с грузовиком
В Челябинской области произошло смертельное ДТП с грузовиком - РИА Новости, 18.11.2025
В Челябинской области произошло смертельное ДТП с грузовиком
Водитель грузовика скончался после аварии с электропоездом на железнодорожном переезде в Челябинской области, пассажир грузовика находится в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 18.11.2025
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Водитель грузовика скончался после аварии с электропоездом на железнодорожном переезде в Челябинской области, пассажир грузовика находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.
"Водитель грузовика скончался, пассажир автомобиля - в тяжелом состоянии", – рассказали в ведомстве.
Столкновение мусоровоза "Камаз" с пригородным поездом, следовавшим сообщением Верхний Уфалей
– Челябинск
, произошло во вторник в 10.45 по местному времени (08.45 мск – ред.), информировала ранее пресс-служба ГУМЧС по региону. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, водитель грузовика выехал на запрещающий сигнал светофора. Уральская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Как уточняла пресс-служба правительства региона, двое пострадавших были госпитализированы в медицинские организации Челябинска, состояние одного из них оценивалось, как крайне тяжелое.