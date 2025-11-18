В Челябинской области произошло смертельное ДТП с грузовиком

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Водитель грузовика скончался после аварии с электропоездом на железнодорожном переезде в Челябинской области, пассажир грузовика находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.