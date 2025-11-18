Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области произошло смертельное ДТП с грузовиком - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/dtp-2055734210.html
В Челябинской области произошло смертельное ДТП с грузовиком
В Челябинской области произошло смертельное ДТП с грузовиком - РИА Новости, 18.11.2025
В Челябинской области произошло смертельное ДТП с грузовиком
Водитель грузовика скончался после аварии с электропоездом на железнодорожном переезде в Челябинской области, пассажир грузовика находится в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T14:55:00+03:00
2025-11-18T14:55:00+03:00
происшествия
челябинская область
челябинск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20251118/dtp-2055714195.html
https://ria.ru/20251118/severodvinsk-2055674460.html
челябинская область
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинская область, челябинск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Челябинская область, Челябинск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Челябинской области произошло смертельное ДТП с грузовиком

В Челябинской области в ДТП с поездом погиб водитель грузовика

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Водитель грузовика скончался после аварии с электропоездом на железнодорожном переезде в Челябинской области, пассажир грузовика находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.
"Водитель грузовика скончался, пассажир автомобиля - в тяжелом состоянии", – рассказали в ведомстве.
Массовое ДТП на проспекте Андропова в Москве. 18 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Появились подробности о массовом ДТП на юге Москвы
Вчера, 14:03
Столкновение мусоровоза "Камаз" с пригородным поездом, следовавшим сообщением Верхний УфалейЧелябинск, произошло во вторник в 10.45 по местному времени (08.45 мск – ред.), информировала ранее пресс-служба ГУМЧС по региону. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, водитель грузовика выехал на запрещающий сигнал светофора. Уральская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Как уточняла пресс-служба правительства региона, двое пострадавших были госпитализированы в медицинские организации Челябинска, состояние одного из них оценивалось, как крайне тяжелое.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Северодвинске микроавтобус со школьниками попал в ДТП, четверо пострадали
Вчера, 11:41
 
ПроисшествияЧелябинская областьЧелябинскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала