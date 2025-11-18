В Петропавловске-Камчатском автобус попал в ДТП

П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 ноя – РИА Новости. Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и нескольких легковых автомобилей произошло в Петропавловске-Камчатском на улице Ленинградской, сообщили РИА Новости очевидцы.

"В Петропавловске-Камчатском на улице Ленинградской в районе строящейся гостиницы столкнулись несколько автомобилей", - сообщают очевидцы.

По словам горожан, сначала на скользкой дороге не разъехались шесть машин, затем к ним присоединился рейсовый автобус и еще три легковушки.

По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал. Движение по дороге затруднено. На месте работают сотрудники ГАИ.

С утра среды в связи с усилением циклона Госавтоинспекция региона призвала автомобилистов не выезжать на дороги на личном транспорте. "Экипажи ДПС работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность на дорогах", — сообщили в Telegram-канале ГИБДД.