https://ria.ru/20251118/dtp-2055625454.html
В Петропавловске-Камчатском автобус попал в ДТП
В Петропавловске-Камчатском автобус попал в ДТП - РИА Новости, 18.11.2025
В Петропавловске-Камчатском автобус попал в ДТП
Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и нескольких легковых автомобилей произошло в Петропавловске-Камчатском на улице Ленинградской,... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T08:05:00+03:00
2025-11-18T08:05:00+03:00
2025-11-18T08:05:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768949199_0:158:2795:1731_1920x0_80_0_0_88044efe04925dc52966d1dab1a2df1a.jpg
https://ria.ru/20251031/tula-2052013411.html
https://ria.ru/20250606/avtobus-2021442033.html
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768949199_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_8479fc3a2ae9dc4b198e26d9e63aa8d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петропавловск-камчатский
Происшествия, Петропавловск-Камчатский
В Петропавловске-Камчатском автобус попал в ДТП
В Петропавловске-Камчатском столкнулись автобус и несколько легковушек
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 ноя – РИА Новости. Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и нескольких легковых автомобилей произошло в Петропавловске-Камчатском на улице Ленинградской, сообщили РИА Новости очевидцы.
"В Петропавловске-Камчатском
на улице Ленинградской в районе строящейся гостиницы столкнулись несколько автомобилей", - сообщают очевидцы.
По словам горожан, сначала на скользкой дороге не разъехались шесть машин, затем к ним присоединился рейсовый автобус и еще три легковушки.
По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал. Движение по дороге затруднено. На месте работают сотрудники ГАИ.
С утра среды в связи с усилением циклона Госавтоинспекция региона призвала автомобилистов не выезжать на дороги на личном транспорте. "Экипажи ДПС работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность на дорогах", — сообщили в Telegram-канале ГИБДД.
По данным гидрометеорологической службы региона, действие циклона продолжит оказывать влияние на полуостров до 19 ноября.