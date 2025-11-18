Рейтинг@Mail.ru
В Петропавловске-Камчатском автобус попал в ДТП - РИА Новости, 18.11.2025
08:05 18.11.2025
В Петропавловске-Камчатском автобус попал в ДТП
В Петропавловске-Камчатском автобус попал в ДТП - РИА Новости, 18.11.2025
В Петропавловске-Камчатском автобус попал в ДТП
Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и нескольких легковых автомобилей произошло в Петропавловске-Камчатском на улице Ленинградской,... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T08:05:00+03:00
2025-11-18T08:05:00+03:00
петропавловск-камчатский
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
происшествия, петропавловск-камчатский
Происшествия, Петропавловск-Камчатский
В Петропавловске-Камчатском автобус попал в ДТП

В Петропавловске-Камчатском столкнулись автобус и несколько легковушек

© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник ДПС. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 ноя – РИА Новости. Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и нескольких легковых автомобилей произошло в Петропавловске-Камчатском на улице Ленинградской, сообщили РИА Новости очевидцы.
Петропавловске-Камчатском на улице Ленинградской в районе строящейся гостиницы столкнулись несколько автомобилей", - сообщают очевидцы.
По словам горожан, сначала на скользкой дороге не разъехались шесть машин, затем к ним присоединился рейсовый автобус и еще три легковушки.
По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал. Движение по дороге затруднено. На месте работают сотрудники ГАИ.
С утра среды в связи с усилением циклона Госавтоинспекция региона призвала автомобилистов не выезжать на дороги на личном транспорте. "Экипажи ДПС работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность на дорогах", — сообщили в Telegram-канале ГИБДД.
По данным гидрометеорологической службы региона, действие циклона продолжит оказывать влияние на полуостров до 19 ноября.
Происшествия
 
 
