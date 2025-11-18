Рейтинг@Mail.ru
Додон призвал Молдавию прекратить контакты с Киевом - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/dodon-2055695943.html
Додон призвал Молдавию прекратить контакты с Киевом
Додон призвал Молдавию прекратить контакты с Киевом - РИА Новости, 18.11.2025
Додон призвал Молдавию прекратить контакты с Киевом
Молдавия должна прекратить любые взаимодействия с Киевом, пока идет расследования причастности высшего руководства Украины к коррупции, заявил экс-президент... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T13:02:00+03:00
2025-11-18T13:02:00+03:00
в мире
украина
молдавия
киев
владимир зеленский
игорь додон
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913134353_0:74:2684:1584_1920x0_80_0_0_7b776af31c2f96df04a34dbd102408be.png
https://realty.ria.ru/20251118/vdnkh-2055653233.html
https://ria.ru/20251118/kishinev-2055663044.html
украина
молдавия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913134353_182:0:2566:1788_1920x0_80_0_0_a67360c8e49c3b2395362cb8078d7068.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, молдавия, киев, владимир зеленский, игорь додон, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, евросоюз
В мире, Украина, Молдавия, Киев, Владимир Зеленский, Игорь Додон, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Евросоюз
Додон призвал Молдавию прекратить контакты с Киевом

Додон призвал Молдавию прекратить любые контакты с Украиной

© Sputnik / Rodion ProcaИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Sputnik / Rodion Proca
Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Молдавия должна прекратить любые взаимодействия с Киевом, пока идет расследования причастности высшего руководства Украины к коррупции, заявил экс-президент республики, лидер оппозиционной соцпартии Игорь Додон.
"Весь мир потрясла новость о том, что высшее руководство Украины причастно к хищению 100 миллионов долларов, которые были предоставлены ей в качестве поддержки. Считаю, что в сложившейся ситуации необходимо дать оценку фактам коррупции на Украине, а до полного выяснения обстоятельств и завершения расследования – прекратить любые формы взаимодействия с нынешним руководством Украины", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Павильон №10 Стандарты (до 1963 года Молдавская ССР) на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Власти Москвы расторгли с Молдавией аренду павильона на ВДНХ
Вчера, 10:26
Он отметил, что Молдавия рассматривает свое членство в ЕС исключительно вместе с Украиной. "И вот теперь весь мир узнал о том, что, прикрываясь войной, руководство Украины обворовывало население, а руководство Молдавии, как известно, во многом поддерживало и поддерживает политику официального Киева. Поэтому не стоит ожидать от (молдавского президента) Майи Санду какого-либо осуждения происходящего, поскольку она управляет Молдавией, следуя тем же инструкциям, что и Владимир Зеленский", - добавил экс-президент.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Мэр Кишинева призвал власти признать рецессию в молдавской экономике
Вчера, 11:02
 
В миреУкраинаМолдавияКиевВладимир ЗеленскийИгорь ДодонГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала