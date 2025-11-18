Додон призвал Молдавию прекратить контакты с Киевом

КИШИНЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Молдавия должна прекратить любые взаимодействия с Киевом, пока идет расследования причастности высшего руководства Украины к коррупции, заявил экс-президент республики, лидер оппозиционной соцпартии Игорь Додон.
"Весь мир потрясла новость о том, что высшее руководство Украины причастно к хищению 100 миллионов долларов, которые были предоставлены ей в качестве поддержки. Считаю, что в сложившейся ситуации необходимо дать оценку фактам коррупции на Украине, а до полного выяснения обстоятельств и завершения расследования – прекратить любые формы взаимодействия с нынешним руководством Украины", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Молдавия рассматривает свое членство в ЕС исключительно вместе с Украиной. "И вот теперь весь мир узнал о том, что, прикрываясь войной, руководство Украины обворовывало население, а руководство Молдавии, как известно, во многом поддерживало и поддерживает политику официального Киева. Поэтому не стоит ожидать от (молдавского президента) Майи Санду какого-либо осуждения происходящего, поскольку она управляет Молдавией, следуя тем же инструкциям, что и Владимир Зеленский", - добавил экс-президент.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.