https://ria.ru/20251118/dnr-2055834028.html
В ДНР ввели режим ЧС из-за значительных повреждений двух ТЭС
В ДНР ввели режим ЧС из-за значительных повреждений двух ТЭС - РИА Новости, 18.11.2025
В ДНР ввели режим ЧС из-за значительных повреждений двух ТЭС
В ДНР объявили режим чрезвычайной ситуации из-за значительного повреждения Зуевской и Старобешевской ТЭС после атаки ВСУ. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T19:49:00+03:00
2025-11-18T19:49:00+03:00
2025-11-18T20:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603049511_33:0:3674:2048_1920x0_80_0_0_3e4db09e70e22c03adc89d366e5c6d12.jpg
https://ria.ru/20251118/dnr-2055830261.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603049511_943:0:3674:2048_1920x0_80_0_0_9a19beded301935fcc6b60116a3aef83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ДНР ввели режим ЧС из-за значительных повреждений двух ТЭС
В ДНР ввели режим ЧС из-за повреждения Зуевской и Старобешевской ТЭС
ДОНЕЦК, 18 ноя — РИА Новости. В ДНР объявили режим чрезвычайной ситуации из-за значительного повреждения Зуевской и Старобешевской ТЭС после атаки ВСУ.
«
"Ввести со дня вступления в силу настоящего указа и до особого распоряжения режим функционирования "чрезвычайная ситуация", — говорится в документе, опубликованном на сайте главы республики Дениса Пушилина.
Обстановку в ДНР также признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня. Руководителем ликвидации ЧС назначили председателя правительства Андрея Черткова. Главам местных администраций поручили организовать постоянный мониторинг ситуации, создать комиссии для фиксации нарушений условий жизни и потери самого необходимого имущества, а также подготовить документы для оказания помощи пострадавшим.
Рано утром во вторник Пушилин сообщил о беспрецедентной атаке украинских боевиков на энергосистему ДНР. Повреждения получили Зуевская и Старобешевская тепловые электростанции. Многие населенные пункты оказались обесточены, остановились котельные и фильтровальные станции.
В ночь на понедельник ВСУ уже пытались ударить по энергоинфраструктуре ДНР, используя дроны. Около 500 тысяч человек в Донецке
и других городах остались без света. Для примерно 360 тысяч жителей подачу света к середине дня удалось восстановить.
В ответ на атаки противника на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.