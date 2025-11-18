Рейтинг@Mail.ru
В ДНР ввели режим ЧС из-за значительных повреждений двух ТЭС - РИА Новости, 18.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
19:49 18.11.2025 (обновлено: 20:35 18.11.2025)
В ДНР ввели режим ЧС из-за значительных повреждений двух ТЭС
В ДНР ввели режим ЧС из-за значительных повреждений двух ТЭС
В ДНР объявили режим чрезвычайной ситуации из-за значительного повреждения Зуевской и Старобешевской ТЭС после атаки ВСУ. РИА Новости, 18.11.2025
В ДНР ввели режим ЧС из-за значительных повреждений двух ТЭС

В ДНР ввели режим ЧС из-за повреждения Зуевской и Старобешевской ТЭС

Зуевская ТЭС в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 ноя — РИА Новости. В ДНР объявили режим чрезвычайной ситуации из-за значительного повреждения Зуевской и Старобешевской ТЭС после атаки ВСУ.
"Ввести со дня вступления в силу настоящего указа и до особого распоряжения режим функционирования "чрезвычайная ситуация", — говорится в документе, опубликованном на сайте главы республики Дениса Пушилина.

Ситуация с энергоснабжением в ДНР находится на особом контроле Минэнерго
Вчера, 19:41
Обстановку в ДНР также признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня. Руководителем ликвидации ЧС назначили председателя правительства Андрея Черткова. Главам местных администраций поручили организовать постоянный мониторинг ситуации, создать комиссии для фиксации нарушений условий жизни и потери самого необходимого имущества, а также подготовить документы для оказания помощи пострадавшим.
Рано утром во вторник Пушилин сообщил о беспрецедентной атаке украинских боевиков на энергосистему ДНР. Повреждения получили Зуевская и Старобешевская тепловые электростанции. Многие населенные пункты оказались обесточены, остановились котельные и фильтровальные станции.
В ночь на понедельник ВСУ уже пытались ударить по энергоинфраструктуре ДНР, используя дроны. Около 500 тысяч человек в Донецке и других городах остались без света. Для примерно 360 тысяч жителей подачу света к середине дня удалось восстановить.
В ответ на атаки противника на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
