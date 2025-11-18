https://ria.ru/20251118/dnr-2055807026.html
Жителей ДНР предупредили о перебоях со связью
Жителей ДНР предупредили о перебоях со связью - РИА Новости, 18.11.2025
Жителей ДНР предупредили о перебоях со связью
Аварийный роуминг в сетях других операторов связи открыт для абонентов "Миранды" в случае перебоев со связью на территории Донецкой Народной Республики,... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T17:34:00+03:00
2025-11-18T17:34:00+03:00
2025-11-18T17:34:00+03:00
донецкая народная республика
денис пушилин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985724370_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_add7434ce7584367e092ab4fffc368e2.jpg
https://ria.ru/20251010/pushilin-2047565586.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985724370_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_42ca365191da27473b927cbfa7775074.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, общество
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Общество
Жителей ДНР предупредили о перебоях со связью
В ДНР открыли аварийный роуминг для абонентов "Миранды" из-за перебоев со связью
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости.
Аварийный роуминг в сетях других операторов связи открыт для абонентов "Миранды" в случае перебоев со связью на территории Донецкой Народной Республики, говорится в Telegram-канале
оператора "Миранда-Медиа".
«
"Для абонентов "Миранды" открыт аварийный роуминг в сети "+7Телеком". Если ваш мобильный телефон не подключается к нужной сети в автоматическом режиме, то необходимо выбрать эту сеть вручную. Для этого может потребоваться ввести код сети", - говорится в сообщении.
Код "Миранды" – 25054, код оператора "+7Телеком" - 25096, код сети "Феникса" - 25097, напомнил оператор.
В режиме аварийного роуминга также доступны голосовые вызовы и SMS. Услуги тарифицируются по обычным тарифам без дополнительной платы, добавили в "Миранда-Медиа".
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, обесточены многие населенные пункты, остановились котельные и фильтровальные станции. Профильные ведомства делают всё возможное, чтобы восстановить подачу света, отметил он.