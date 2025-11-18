Рейтинг@Mail.ru
Жителей ДНР предупредили о перебоях со связью
17:34 18.11.2025
Жителей ДНР предупредили о перебоях со связью
Жителей ДНР предупредили о перебоях со связью - РИА Новости, 18.11.2025
Жителей ДНР предупредили о перебоях со связью
РИА Новости
донецкая народная республика, денис пушилин
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Общество
Жителей ДНР предупредили о перебоях со связью

В ДНР открыли аварийный роуминг для абонентов "Миранды" из-за перебоев со связью

© iStock.com / :franz12Девушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© iStock.com / :franz12
Девушка со смартфоном. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Аварийный роуминг в сетях других операторов связи открыт для абонентов "Миранды" в случае перебоев со связью на территории Донецкой Народной Республики, говорится в Telegram-канале оператора "Миранда-Медиа".
«
"Для абонентов "Миранды" открыт аварийный роуминг в сети "+7Телеком". Если ваш мобильный телефон не подключается к нужной сети в автоматическом режиме, то необходимо выбрать эту сеть вручную. Для этого может потребоваться ввести код сети", - говорится в сообщении.
Код "Миранды" – 25054, код оператора "+7Телеком" - 25096, код сети "Феникса" - 25097, напомнил оператор.
В режиме аварийного роуминга также доступны голосовые вызовы и SMS. Услуги тарифицируются по обычным тарифам без дополнительной платы, добавили в "Миранда-Медиа".
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, обесточены многие населенные пункты, остановились котельные и фильтровальные станции. Профильные ведомства делают всё возможное, чтобы восстановить подачу света, отметил он.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В ДНР запретили спутниковое ТВ, транслирующее зарубежные каналы
10 октября, 16:47
 
Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинОбщество
 
 
