Жителей ДНР предупредили о перебоях со связью

«

"Для абонентов "Миранды" открыт аварийный роуминг в сети "+7Телеком". Если ваш мобильный телефон не подключается к нужной сети в автоматическом режиме, то необходимо выбрать эту сеть вручную. Для этого может потребоваться ввести код сети", - говорится в сообщении.