18.11.2025
11:16 18.11.2025
Пушилин рассказал о работе школ на фоне перебоев с электроэнергией в ДНР
Пушилин рассказал о работе школ на фоне перебоев с электроэнергией в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на фоне перебоев с электроэнергией в регионе работать будут только те школы и дошкольные учреждения, в которые подается... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T11:16:00+03:00
2025-11-18T11:16:00+03:00
донецкая народная республика
денис пушилин
донецкая народная республика
Новости
ru-RU
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
донецкая народная республика, денис пушилин
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о работе школ на фоне перебоев с электроэнергией в ДНР

Пушилин: из-за проблем с электроэнергией будут работать те школы, где есть тепло

Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на фоне перебоев с электроэнергией в регионе работать будут только те школы и дошкольные учреждения, в которые подается тепло.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, обесточены многие населенные пункты, остановились котельные и фильтровальные станции.
"Работать будут только те школы и дошкольные учреждения, в которые подается тепло. Информация о режиме работы предоставляется каждым детским учреждением", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Пушилин рассказал о восстановлении электроснабжения в ДНР
