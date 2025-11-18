https://ria.ru/20251118/dnr-2055665378.html
Пушилин рассказал о работе школ на фоне перебоев с электроэнергией в ДНР
Пушилин рассказал о работе школ на фоне перебоев с электроэнергией в ДНР - РИА Новости, 18.11.2025
Пушилин рассказал о работе школ на фоне перебоев с электроэнергией в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на фоне перебоев с электроэнергией в регионе работать будут только те школы и дошкольные учреждения, в которые подается... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T11:16:00+03:00
2025-11-18T11:16:00+03:00
2025-11-18T11:16:00+03:00
донецкая народная республика
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990593944_0:181:3064:1905_1920x0_80_0_0_41a4166b4e17e61eac87af672e6f69f0.jpg
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990593944_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_65d603c662e73fe0039a85c61454fb01.jpg
донецкая народная республика, денис пушилин
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о работе школ на фоне перебоев с электроэнергией в ДНР
Пушилин: из-за проблем с электроэнергией будут работать те школы, где есть тепло