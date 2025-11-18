Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев обсудил с американскими чиновниками возможные обмены заключенными - РИА Новости, 18.11.2025
13:48 18.11.2025 (обновлено: 14:12 18.11.2025)
Дмитриев обсудил с американскими чиновниками возможные обмены заключенными
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждал с коллегами из США возможные обмены заключенными. РИА Новости, 18.11.2025
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждал с коллегами из США возможные обмены заключенными.
"Я встретился с некоторыми американскими чиновниками и членами команды Трампа по некоторым вопросам гуманитарного характера, таким как возможные обмены заключенными, над которыми работает американская сторона", — сказал он порталу Axios.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству посетил Штаты 24-26 октября. По данным Reuters, он провел продуктивные переговоры со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом.
В начале октября замглавы МИД Сергей Рябков заявил о наличии контактов с Вашингтоном по теме обменов. Он отметил, что на это потребуется еще какое-то время.
Последний обмен заключенными между Россией и США состоялся 10 апреля. Тогда Вашингтону передали Ксению Карелину, приговоренную к 12 годам колонии по делу о госизмене за пожертвование ВСУ. В Россию вернулся Артур Петров, арестованный по делу о якобы нарушении экспортных ограничений.
До этого масштабный обмен с несколькими странами НАТО прошел 1 августа 2024 года. Владимир Путин тогда подписал указы о помиловании 13 осужденных. Среди них — граждане США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева*, а также обладатель американского вида на жительство Владимир Кара-Мурза*.
В Россию вернулись Вадим Соколов (Красиков), Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Владислав Клюшин, Роман Селезнев и Вадим Конощенок, последние трое — из заключения в Штатах.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.
