18.11.2025
07:00 18.11.2025
Наследный принц Саудовской Аравии укрепил лидерство страны, заявил Дмитриев
саудовская аравия
россия
сша
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
кирилл дмитриев
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
саудовская аравия, россия, сша, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), кирилл дмитриев, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций
Саудовская Аравия, Россия, США, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций
Наследный принц Саудовской Аравии укрепил лидерство страны, заявил Дмитриев

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман укрепил геополитическое, экономическое, культурное и технологическое лидерство страны, совершив её историческую трансформацию, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Президент США Дональд Трамп встретит наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана в 19.00 мск, мероприятия с его участием продлятся более 10 часов, следует из расписания американского лидера.
"Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман совершил историческую трансформацию королевства, укрепив его геополитическое, экономическое, культурное и технологическое лидерство", - написал Дмитриев в соцсети Х.
Журналист издания Punchbowl Джейк Шерман ранее сообщил, что американский гольфист Тайгер Вудс и предприниматель Илон Маск будут присутствовать на ужине, организованном Трампом в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
