Рейтинг@Mail.ru
Песков предложил европейцам задуматься о роли украинцев в диверсиях - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 18.11.2025 (обновлено: 17:13 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/diversiya-2055795607.html
Песков предложил европейцам задуматься о роли украинцев в диверсиях
Песков предложил европейцам задуматься о роли украинцев в диверсиях - РИА Новости, 18.11.2025
Песков предложил европейцам задуматься о роли украинцев в диверсиях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил европейцам задуматься о роли украинцев в ситуации с диверсией на ж/д в Польше, напомнив о теракте на... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T17:12:00+03:00
2025-11-18T17:13:00+03:00
в мире
польша
украина
россия
дмитрий песков
павел зарубин
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
https://ria.ru/20251118/peskov-2055795413.html
польша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, россия, дмитрий песков, павел зарубин, северный поток
В мире, Польша, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Северный поток
Песков предложил европейцам задуматься о роли украинцев в диверсиях

Песков призвал европейцев задуматься о роли украинцев в диверсии в Польше

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил европейцам задуматься о роли украинцев в ситуации с диверсией на ж/д в Польше, напомнив о теракте на "Северных потоках".
"На месте поляков, на месте немцев, французов я бы, наверное, задумался. Потому что, давайте вспомним "Северные потоки", взрывы - украинцы", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя реакцию властей Польши на инцидент с повреждением железнодорожной линии.
Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник Туск заявил, что причиной повреждения стал подрыв. Во вторник министр сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию совершили двое граждан Украины.
Поврежденный участок пути в районе города Жичин Мазовецкого воеводства Польши - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Песков назвал причастность украинцев к ситуации в Польше примечательной
Вчера, 17:10
 
В миреПольшаУкраинаРоссияДмитрий ПесковПавел ЗарубинСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала