В Кремле прокомментировали слова Зеленского об активизации диалога

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский, говоря об активизации диалога с Москвой, вероятно, подразумевал переговоры с Турцией, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"По всей видимости, Зеленский имел в виду те контакты, которые будут проходить завтра в Стамбуле. Это контакты Зеленского с турецкими нашими друзьями, и к которым, вероятно, присоединится господин Уиткофф . Будем ждать результатов этих переговоров", — сказал он.

Зеленский на фоне предстоящего визита в Турцию заявил, что хочет активизировать диалог с Россией и возобновить обмен пленными. По данным Reuters, Уиткофф собирается в среду приехать в страну и встретится с ним.

Песков подчеркнул, представителей Москвы на этих переговорах не будет. По его словам, Кремль пока не получал информации с Украины насчет продолжения диалога. В то же время Москва открыта для обсуждения урегулирования, о чем знают в Вашингтоне, Стамбуле и Киеве.

Пресс-секретарь президента уточнил, что планов по контактам с Уиткоффом или представителями Турции у Владимира Путина пока нет. При этом он будет открыт для разговора, если кто-либо из них посчитает нужным проинформировать Россию о переговорах с Зеленским.

В прошлую среду британская газета Times после беседы с замглавы украинского МИД Сергеем Кислицей, который был участником встреч в Стамбуле, написала о приостановке контактов сторон по инициативе Киева. Комментируя эту информацию, Песков предупредил, что Украина при отказе от диалога с Россией вернется к переговорам с более худших позиций.

Три раунда переговоров

С начала года Россия и Украина провели серию встреч в Стамбуле: 16 мая, 2 июня и 23 июля. По итогам последней страны согласились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ и предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.

Тогда же Россия выступила с инициативой создания трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Украина так и не ответила на это предложение. С тех пор переговорный процесс стоит на паузе.