В Кремле прокомментировали слова Зеленского об активизации диалога
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 18.11.2025 (обновлено: 13:06 18.11.2025)
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об активизации диалога
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об активизации диалога
Владимир Зеленский, говоря об активизации диалога с Москвой, вероятно, подразумевал переговоры с Турцией, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.11.2025
владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Турция, США, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, Стамбул, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об активизации диалога

Песков: Зеленский, говоря об активизации диалога, имел в виду контакты с Турцией

Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool
Перейти в медиабанк
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский, говоря об активизации диалога с Москвой, вероятно, подразумевал переговоры с Турцией, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"По всей видимости, Зеленский имел в виду те контакты, которые будут проходить завтра в Стамбуле. Это контакты Зеленского с турецкими нашими друзьями, и к которым, вероятно, присоединится господин Уиткофф. Будем ждать результатов этих переговоров", — сказал он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Лавров: США, похоже, трудно убедить Зеленского не мешать урегулированию
9 ноября, 10:30

Зеленский на фоне предстоящего визита в Турцию заявил, что хочет активизировать диалог с Россией и возобновить обмен пленными. По данным Reuters, Уиткофф собирается в среду приехать в страну и встретится с ним.

Песков подчеркнул, представителей Москвы на этих переговорах не будет. По его словам, Кремль пока не получал информации с Украины насчет продолжения диалога. В то же время Москва открыта для обсуждения урегулирования, о чем знают в Вашингтоне, Стамбуле и Киеве.
Президент США Дональд Трамп во время ужина с лидерами стран Центральной Азии - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Трамп считает, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут прогресс
7 ноября, 03:43
Пресс-секретарь президента уточнил, что планов по контактам с Уиткоффом или представителями Турции у Владимира Путина пока нет. При этом он будет открыт для разговора, если кто-либо из них посчитает нужным проинформировать Россию о переговорах с Зеленским.
В прошлую среду британская газета Times после беседы с замглавы украинского МИД Сергеем Кислицей, который был участником встреч в Стамбуле, написала о приостановке контактов сторон по инициативе Киева. Комментируя эту информацию, Песков предупредил, что Украина при отказе от диалога с Россией вернется к переговорам с более худших позиций.
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Путин готов принять концепцию США по урегулированию, заявил Лавров
26 октября, 19:48

Три раунда переговоров

С начала года Россия и Украина провели серию встреч в Стамбуле: 16 мая, 2 июня и 23 июля. По итогам последней страны согласились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ и предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.
Тогда же Россия выступила с инициативой создания трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Украина так и не ответила на это предложение. С тех пор переговорный процесс стоит на паузе.
Президент Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает за долгосрочное урегулирование без временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящих граждан на Украине.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Минимум два года". Фицо раскрыл главный сценарий конфликта на Украине
11 ноября, 01:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТурцияСШАВладимир ЗеленскийСтив УиткоффДмитрий ПесковСтамбулУкраинаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
