Депутат Брянской облдумы предложил ввести выплату за вступление в брак

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Депутат Брянской облдумы от партии "Единая Россия" Михаил Иванов предложил ввести выплату в размере 20 тысяч рублей за вступление в брак и штраф в размере 40 тысяч рублей за развод.
"Я предполагаю, что государство могло бы обеспечить (молодоженам - ред.) за вступление в брак, к примеру, 20 тысяч рублей… Любая инициатива депутатская ограничена (объемом бюджетных средств - ред.) – тогда нужно ввести штраф за развод хотя бы 40 тысяч", – сказал Иванов на сессии Всемирного русского народного собора.
Депутат также предложил продлить срок выплат за рождение ребенка до трех лет.
Всемирный русский народный собор - российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора – патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этом году мероприятие проходит 18-19 ноября в Москве.
