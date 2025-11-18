Рейтинг@Mail.ru
Депутат Брянской облдумы предложил ввести выплату за вступление в брак - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/deputat-2055748578.html
Депутат Брянской облдумы предложил ввести выплату за вступление в брак
Депутат Брянской облдумы предложил ввести выплату за вступление в брак - РИА Новости, 18.11.2025
Депутат Брянской облдумы предложил ввести выплату за вступление в брак
Депутат Брянской облдумы от партии "Единая Россия" Михаил Иванов предложил ввести выплату в размере 20 тысяч рублей за вступление в брак и штраф в размере 40... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T15:27:00+03:00
2025-11-18T15:27:00+03:00
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021388069_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_b415bd7640474e04c4c9d201b8160edf.jpg
https://ria.ru/20250925/gosduma-2044244570.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021388069_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_033084c8f2f8c49647275146f1b442ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество
Москва, Общество
Депутат Брянской облдумы предложил ввести выплату за вступление в брак

Депутат Иванов предложил ввести выплату за вступлением в брак и штраф за развод

© РИА Новости / Илья НаймушинМолодожены во время регистрации брака во Дворце бракосочетания
Молодожены во время регистрации брака во Дворце бракосочетания - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Молодожены во время регистрации брака во Дворце бракосочетания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Депутат Брянской облдумы от партии "Единая Россия" Михаил Иванов предложил ввести выплату в размере 20 тысяч рублей за вступление в брак и штраф в размере 40 тысяч рублей за развод.
"Я предполагаю, что государство могло бы обеспечить (молодоженам - ред.) за вступление в брак, к примеру, 20 тысяч рублей… Любая инициатива депутатская ограничена (объемом бюджетных средств - ред.) – тогда нужно ввести штраф за развод хотя бы 40 тысяч", – сказал Иванов на сессии Всемирного русского народного собора.
Депутат также предложил продлить срок выплат за рождение ребенка до трех лет.
Всемирный русский народный собор - российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора – патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этом году мероприятие проходит 18-19 ноября в Москве.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Госдуму внесли проект о выдаче россиянам земли после десяти лет брака
25 сентября, 11:40
 
МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала