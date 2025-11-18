https://ria.ru/20251118/deputat-2055618947.html
Экс-депутат ГД заявил, что его семья живет в гараже для лодок в Сочи
Экс-депутат ГД заявил, что его семья живет в гараже для лодок в Сочи - РИА Новости, 18.11.2025
Экс-депутат ГД заявил, что его семья живет в гараже для лодок в Сочи
Уехавший из России лишенный полномочий депутат Госдумы Юрий Напсо заявил РИА Новости, что сейчас его семья живет в Сочи в гараже для хранения лодок. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T06:26:00+03:00
2025-11-18T06:26:00+03:00
2025-11-18T06:26:00+03:00
сочи
россия
москва
юрий напсо
госдума рф
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981072139_0:182:864:668_1920x0_80_0_0_e40949367c7259ba895b131e522b61f4.jpg
https://realty.ria.ru/20251114/sud-2054996601.html
https://ria.ru/20251012/napso--2047783913.html
сочи
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981072139_0:40:864:688_1920x0_80_0_0_d67aa18e7642ee42a2ade707e73bd587.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, россия, москва, юрий напсо, госдума рф, генеральная прокуратура рф
Сочи, Россия, Москва, Юрий Напсо, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
Экс-депутат ГД заявил, что его семья живет в гараже для лодок в Сочи
Экс-депутат Напсо утверждает, что его семья живет в гараже для лодок в Сочи
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Уехавший из России лишенный полномочий депутат Госдумы Юрий Напсо заявил РИА Новости, что сейчас его семья живет в Сочи в гараже для хранения лодок.
Никулинский суд Москвы
ранее удовлетворил иск ФГБУ "Управление по эксплуатации жилого фонда" управделами президента РФ
о выселении из служебной квартиры Напсо
и членов его семьи.
"Семья сейчас живет в городе Сочи
временно в гараже для лодок уже не один год, когда находятся в городе Сочи. Другого жилья как пригодного для нормального проживания, кроме этой служебной квартиры, у меня и моих детей нет, и у моей мамы тоже", - сказал Напсо.
По его словам, в квартире были прописаны четверо его детей, трое из которых малолетние, и 85-летняя мать. Напсо уверяет, что прожил в квартире более 17 лет и сделал ремонт - "все от входной двери до покупки мебели, из служебного там остались только голые стены".
Представитель Напсо в суде возражал против удовлетворения иска о выселении, заявив, что эта квартира является его единственным жильем, так как ранее суд в Сочи по иску Генпрокуратуры
изъял около 60 объектов недвижимости, принадлежавших бывшему депутату и его родственникам.
Между тем, Напсо заявил РИА Новости, что указанные объекты ему не принадлежат.
"Ни одного объекта лично ни у меня, ни у моей бывшей супруги никто не изымал, потому что этих объектов у нас давным-давно уже нет. Когда-то они были, мы брали кредиты, покупали, потом продали, погасили кредиты, никаких квартир, замков, дворцов - ничего у нас нет", - сказал он.
Ранее Госдума
единогласно постановила досрочно прекратить полномочия депутата Напсо. Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности ГД выяснила, что он в общей сложности не был в стенах Госдумы около двух лет, более 200 дней из них - без уважительной причины. В мае Верховный суд РФ отказался удовлетворять иск Напсо, в котором он просил отменить постановление Госдумы о досрочном прекращении полномочий депутата.
Около двух лет Напсо проживает в ОАЭ
.