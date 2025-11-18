Экс-депутат ГД заявил, что его семья живет в гараже для лодок в Сочи

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Уехавший из России лишенный полномочий депутат Госдумы Юрий Напсо заявил РИА Новости, что сейчас его семья живет в Сочи в гараже для хранения лодок.

Никулинский суд Москвы ранее удовлетворил иск ФГБУ "Управление по эксплуатации жилого фонда" управделами президента РФ о выселении из служебной квартиры Напсо и членов его семьи.

"Семья сейчас живет в городе Сочи временно в гараже для лодок уже не один год, когда находятся в городе Сочи. Другого жилья как пригодного для нормального проживания, кроме этой служебной квартиры, у меня и моих детей нет, и у моей мамы тоже", - сказал Напсо.

По его словам, в квартире были прописаны четверо его детей, трое из которых малолетние, и 85-летняя мать. Напсо уверяет, что прожил в квартире более 17 лет и сделал ремонт - "все от входной двери до покупки мебели, из служебного там остались только голые стены".

Представитель Напсо в суде возражал против удовлетворения иска о выселении, заявив, что эта квартира является его единственным жильем, так как ранее суд в Сочи по иску Генпрокуратуры изъял около 60 объектов недвижимости, принадлежавших бывшему депутату и его родственникам.

Между тем, Напсо заявил РИА Новости, что указанные объекты ему не принадлежат.

"Ни одного объекта лично ни у меня, ни у моей бывшей супруги никто не изымал, потому что этих объектов у нас давным-давно уже нет. Когда-то они были, мы брали кредиты, покупали, потом продали, погасили кредиты, никаких квартир, замков, дворцов - ничего у нас нет", - сказал он.

Ранее Госдума единогласно постановила досрочно прекратить полномочия депутата Напсо. Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности ГД выяснила, что он в общей сложности не был в стенах Госдумы около двух лет, более 200 дней из них - без уважительной причины. В мае Верховный суд РФ отказался удовлетворять иск Напсо, в котором он просил отменить постановление Госдумы о досрочном прекращении полномочий депутата.