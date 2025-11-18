Рейтинг@Mail.ru
Часть украденных Миндичем денег могли перевести в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:22 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/dengi-2055858276.html
Часть украденных Миндичем денег могли перевести в Россию, пишут СМИ
Часть украденных Миндичем денег могли перевести в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 18.11.2025
Часть украденных Миндичем денег могли перевести в Россию, пишут СМИ
Часть денег, которые украл украинский бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич у госкомпании "Энергоатом", якобы могли перевести в Москву, пишет... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T22:22:00+03:00
2025-11-18T22:22:00+03:00
в мире
россия
москва
киев
герман галущенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907653_12:0:901:500_1920x0_80_0_0_416d5aed776c54c48d449518560f9389.jpg
https://ria.ru/20251118/pobeg-2055854709.html
https://ria.ru/20251118/wsj-2055849139.html
россия
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907653_159:0:826:500_1920x0_80_0_0_b5e73afa0998e99113fdbf81727a2571.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, киев, герман галущенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, энергоатом
В мире, Россия, Москва, Киев, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом
Часть украденных Миндичем денег могли перевести в Россию, пишут СМИ

Economist: часть украденных Миндичем средств была переведена в Москву

Тимур Миндич
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Тимур Миндич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Часть денег, которые украл украинский бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич у госкомпании "Энергоатом", якобы могли перевести в Москву, пишет журнал The Economist.
"Часть украденных денег, по всей видимости, была переведена в Москву", — пишет издание.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Польше выступили с громким обвинением из-за побега "кошелька" Зеленского
Вчера, 21:55
Тем не менее, оно не предоставило доказательства этой информации.
В материале также отмечается, что другую часть средств могли использовать для строительства четырех роскошных вилл под Киевом.

Специальная операция НАБУ

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
СМИ рассказали о новой угрозе для Зеленского
Вчера, 21:12
 
В миреРоссияМоскваКиевГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныЭнергоатом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала