Часть украденных Миндичем денег могли перевести в Россию, пишут СМИ

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Часть денег, которые украл украинский бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич у госкомпании "Энергоатом", якобы могли перевести в Москву, пишет журнал . Часть денег, которые украл украинский бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич у госкомпании "Энергоатом", якобы могли перевести в Москву, пишет журнал The Economist.

"Часть украденных денег, по всей видимости, была переведена в Москву", — пишет издание.

Тем не менее, оно не предоставило доказательства этой информации.

В материале также отмечается, что другую часть средств могли использовать для строительства четырех роскошных вилл под Киевом

Специальная операция НАБУ

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.