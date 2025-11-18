Часть украденных Миндичем денег могли перевести в Россию, пишут СМИ

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Часть денег, которые украл украинский бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич у госкомпании "Энергоатом", якобы могли перевести в Москву, пишет журнал The Economist.
"Часть украденных денег, по всей видимости, была переведена в Москву", — пишет издание.
Тем не менее, оно не предоставило доказательства этой информации.
В материале также отмечается, что другую часть средств могли использовать для строительства четырех роскошных вилл под Киевом.
Специальная операция НАБУ
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
