В Москве завершили расследование дела блогера Ефремова

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела блогера Никиты Ефремова, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Никиты Ефремова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности)... Следователями столичного СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - говорится в сообщении.
Как рассказали агентству в правоохранительных органах, всего Ефремов совершил семь переводов по 1 тысяче рублей.
Против Ефремова возбуждено уголовное дело за донаты ФБК*. Как ранее заявляли в СК РФ, блогеру предъявлено обвинение в финансировании экстремистской деятельности. Останкинский суд Москвы в августе избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
По версии следствия, Ефремов, находясь в Москве и Подмосковье, "с сентября 2021 года по февраль 2022 года, являясь противником действующих российских органов власти, перевел деньги на нужды и обеспечение организации, запрещенной в РФ из-за экстремистской деятельности". Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
Как уточняли РИА Новости в правоохранительных органах, дело возбуждено из-за переводов в адрес ФБК*, в 2021 году признанного экстремистской организацией и ликвидированного.
Ефремов - блогер, бизнесмен и основатель бренда Nikita Efremov. Он открыл в России несколько магазинов, где продавал одежду и обувь, в основном кроссовки из лимитированных коллекций. Позднее обзавелся бутиком в Дубае.
* признан в России экстремистским и ликвидирован
