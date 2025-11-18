В Москве завершили расследование дела блогера Ефремова

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела блогера Никиты Ефремова, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в СК РФ.

Как рассказали агентству в правоохранительных органах, всего Ефремов совершил семь переводов по 1 тысяче рублей.

Как уточняли РИА Новости в правоохранительных органах, дело возбуждено из-за переводов в адрес ФБК*, в 2021 году признанного экстремистской организацией и ликвидированного.