Победившая по делу о продаже квартиры покупатель назвала его прецедентом
02:10 18.11.2025 (обновлено: 10:26 18.11.2025)
Победившая по делу о продаже квартиры покупатель назвала его прецедентом
Победившая по делу о продаже квартиры покупатель назвала его прецедентом - РИА Новости, 18.11.2025
Победившая по делу о продаже квартиры покупатель назвала его прецедентом
Жительница Якутска Ольга Аргунова, покупательница квартиры, которой удалось через суд добиться признания законности сделки о продаже недвижимости пенсионеркой,... РИА Новости, 18.11.2025
Победившая по делу о продаже квартиры покупатель назвала его прецедентом

Победившая по делу о продаже квартиры Аргунова назвала его прецедентом

ЯКУТСК, 18 ноя — РИА Новости. Жительница Якутска Ольга Аргунова, покупательница квартиры, которой удалось через суд добиться признания законности сделки о продаже недвижимости пенсионеркой, утверждавшей, что она пошла на сделку якобы под влиянием мошенников, заявила РИА Новости о том, что верит в то, что ее победа может стать прецедентом, который в будущем может помочь покупателям в подобной ситуации.
На днях стало известно, что Верховный суд в Якутии отказал пенсионерке в удовлетворении иска о признании сделки о продаже квартиры незаконной. Она утверждала, что не была способна понимать значение своих действий и руководить ими. Причиной истец указывала свой преклонный возраст и тот факт, что ее ввели в заблуждение мошенники. Однако повторная экспертиза подтвердила психическую вменяемость пенсионерки из Якутии.
Аргунова рассказала агентству, что ее муж вернулся со специальной военной операции по состоянию здоровья и они долго выбирали квартиру, которую планировали купить. В итоге остановили свой выбора на "двушке" на 47 "квадратов" за 5,5 миллиона рублей, использовав при этом и собственные средства, и материнский капитал, а также взяли ипотеку в банке.
"Мне неизвестно, будет ли продавец подавать кассационную жалобу. Но я так подразумеваю, все равно что-то будет дальше. Но для меня с адвокатом большая победа, что Верховный суд своего региона мы выиграли. Это же получается, мы прецедент такой создали на фоне массовой "эпидемии" в России, где суды первой инстанции рассматривают дела поверхностно. Мы надеемся, что наш случай поможет другим покупателям, которые оказались в такой же непростой ситуации, как и я", — заявила Аргунова агентству.
