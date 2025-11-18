Победившая по делу о продаже квартиры покупатель назвала его прецедентом

ЯКУТСК, 18 ноя — РИА Новости. Жительница Якутска Ольга Аргунова, покупательница квартиры, которой удалось через суд добиться признания законности сделки о продаже недвижимости пенсионеркой, утверждавшей, что она пошла на сделку якобы под влиянием мошенников, заявила РИА Новости о том, что верит в то, что ее победа может стать прецедентом, который в будущем может помочь покупателям в подобной ситуации.

На днях стало известно, что Верховный суд в Якутии отказал пенсионерке в удовлетворении иска о признании сделки о продаже квартиры незаконной. Она утверждала, что не была способна понимать значение своих действий и руководить ими. Причиной истец указывала свой преклонный возраст и тот факт, что ее ввели в заблуждение мошенники. Однако повторная экспертиза подтвердила психическую вменяемость пенсионерки из Якутии.

Аргунова рассказала агентству, что ее муж вернулся со специальной военной операции по состоянию здоровья и они долго выбирали квартиру, которую планировали купить. В итоге остановили свой выбора на "двушке" на 47 "квадратов" за 5,5 миллиона рублей, использовав при этом и собственные средства, и материнский капитал, а также взяли ипотеку в банке.