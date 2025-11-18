Рейтинг@Mail.ru
Глава Омской области рассказал о восстановлении газоснабжения после ЧП - РИА Новости, 18.11.2025
08:48 18.11.2025
Глава Омской области рассказал о восстановлении газоснабжения после ЧП
Глава Омской области рассказал о восстановлении газоснабжения после ЧП
омская область
омский район
виталий хоценко
газпром
происшествия
омская область
омский район
Новости
Глава Омской области рассказал о восстановлении газоснабжения после ЧП

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Срок восстановления газоснабжения после возгорания на газопроводе в Омском районе займет до суток, сообщил губернатор области Виталий Хоценко со ссылкой на данные специалистов "Газпрома".
Ранее губернатор сообщил, что возгорание произошло в районе поселка Ростовка Омской области из-за аварии на подземном участке магистрального газопровода. Специалисты разбираются в ситуации.
"По информации специалистов "Газпрома", срок восстановления займет до суток. Правительство Омской области продолжает координировать работу по восстановлению и подаче газа по постоянной схеме", - сказал Хоценко в голосовом сообщении в своем Telegram-канале.
