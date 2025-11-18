Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области три человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 18.11.2025
22:25 18.11.2025
В Саратовской области три человека пострадали в ДТП с автобусом
В Саратовской области три человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 18.11.2025
В Саратовской области три человека пострадали в ДТП с автобусом
Три человека пострадали в результате опрокидывания автобуса в Ершовском районе Саратовской области, сообщили в региональных ГУМВД и прокуратуре. РИА Новости, 18.11.2025
саратовская область
происшествия, саратовская область
Происшествия, Саратовская область
В Саратовской области три человека пострадали в ДТП с автобусом

В Ершовском районе Саратовской области три человека пострадали в ДТП

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
САРАТОВ, 18 ноя - РИА Новости. Три человека пострадали в результате опрокидывания автобуса в Ершовском районе Саратовской области, сообщили в региональных ГУМВД и прокуратуре.
"По предварительным данным, сегодня около 20.00 (по местному времени, 19.00 мск - ред.) вблизи села Семëно-Полтавка мужчина 1969 года рождения, управляя автобусом Yutong, в пути следования допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия трое пассажиров (данные уточняются) доставлены в медицинское учреждение", - рассказали в пресс-службе ГУМВД в Telegram-канале.
В областной прокуратуре, в свою очередь, уточнили, что автобус был вахтовым. По предварительным данным, его водитель, не справившись с управлением, съехал в кювет. Трое пострадавших, по информации надзорного органа, госпитализированы. По факту ДТП организована проверка.
В Госавтоинспекции по Саратовской области добавили, что автобус был не рейсовый.
ДТП в Лахденпохском районе Карелии - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Карелии три человека погибли в ДТП
