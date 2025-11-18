https://ria.ru/20251118/chelovek-2055858577.html
В Саратовской области три человека пострадали в ДТП с автобусом
В Саратовской области три человека пострадали в ДТП с автобусом
В Саратовской области три человека пострадали в ДТП с автобусом
Три человека пострадали в результате опрокидывания автобуса в Ершовском районе Саратовской области, сообщили в региональных ГУМВД и прокуратуре.
https://ria.ru/20251118/karelija-2055824680.html
саратовская область
В Саратовской области три человека пострадали в ДТП с автобусом
В Ершовском районе Саратовской области три человека пострадали в ДТП
САРАТОВ, 18 ноя - РИА Новости. Три человека пострадали в результате опрокидывания автобуса в Ершовском районе Саратовской области, сообщили в региональных ГУМВД и прокуратуре.
"По предварительным данным, сегодня около 20.00 (по местному времени, 19.00 мск - ред.) вблизи села Семëно-Полтавка мужчина 1969 года рождения, управляя автобусом Yutong, в пути следования допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия трое пассажиров (данные уточняются) доставлены в медицинское учреждение", - рассказали в пресс-службе ГУМВД в Telegram-канале
.
В областной прокуратуре, в свою очередь, уточнили, что автобус был вахтовым. По предварительным данным, его водитель, не справившись с управлением, съехал в кювет. Трое пострадавших, по информации надзорного органа, госпитализированы. По факту ДТП организована проверка.
В Госавтоинспекции по Саратовской области добавили, что автобус был не рейсовый.