В Саратовской области три человека пострадали в ДТП с автобусом

САРАТОВ, 18 ноя - РИА Новости. Три человека пострадали в результате опрокидывания автобуса в Ершовском районе Саратовской области, сообщили в региональных ГУМВД и прокуратуре.

В областной прокуратуре, в свою очередь, уточнили, что автобус был вахтовым. По предварительным данным, его водитель, не справившись с управлением, съехал в кювет. Трое пострадавших, по информации надзорного органа, госпитализированы. По факту ДТП организована проверка.