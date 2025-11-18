В Раде заявили, что фракция "Слуга народа" поставила ультиматум Зеленскому

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Часть фракции "Слуга народа" поставила ультиматум Владимиру Зеленскому, пригрозив выходом из фракции, если он не отправит в отставку руководителя своего офиса Андрея Ермака, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"Часть фракции "Слуга Народа" поставила ультиматум Зеленскому: либо будет уволен Андрей Ермак, либо они выходят из фракции", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Депутат Рады Ярослав Железняк, в свою очередь, в своем Telegram-канале отметил, что в Раде ни один депутат не выступил в защиту Ермака.
Ранее Гончаренко* заявлял, что Владимир Зеленский может отправить в отставку руководителя своего офиса Андрея Ермака 20 ноября. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики на Украине призвала к чисткам в офисе Зеленского и отставке его главы Андрея Ермака. Позднее украинская исследовательская компания "Социополис" опубликовала данные опроса, согласно которому более 60% жителей Украины поддерживают отставку Ермака с поста главы офиса Зеленского. Украинской издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в политических кругах писало, что Владимир Зеленский не хочет увольнять Ермака, поскольку это приведет к потери им управления всей вертикалью власти.
* Внесен в список террористов и экстремистов