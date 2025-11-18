В Раде заявили, что фракция "Слуга народа" поставила ультиматум Зеленскому

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Часть фракции "Слуга народа" поставила ультиматум Владимиру Зеленскому, пригрозив выходом из фракции, если он не отправит в отставку руководителя своего офиса Андрея Ермака, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Депутат Рады Ярослав Железняк, в свою очередь, в своем Telegram-канале отметил, что в Раде ни один депутат не выступил в защиту Ермака.