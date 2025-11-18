Рейтинг@Mail.ru
В Раде заявили, что фракция "Слуга народа" поставила ультиматум Зеленскому - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:40 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/chast-2055868077.html
В Раде заявили, что фракция "Слуга народа" поставила ультиматум Зеленскому
В Раде заявили, что фракция "Слуга народа" поставила ультиматум Зеленскому - РИА Новости, 18.11.2025
В Раде заявили, что фракция "Слуга народа" поставила ультиматум Зеленскому
Часть фракции "Слуга народа" поставила ультиматум Владимиру Зеленскому, пригрозив выходом из фракции, если он не отправит в отставку руководителя своего офиса... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T23:40:00+03:00
2025-11-18T23:40:00+03:00
в мире
украина
андрей ермак
владимир зеленский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354280_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_322dd55fabe532f7682d0ea84c5d10a0.jpg
https://ria.ru/20251118/pobeg-2055854709.html
https://ria.ru/20251118/karasin-2055819545.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354280_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_61ea2ddf3db0891e90b40486619766bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, андрей ермак, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
В Раде заявили, что фракция "Слуга народа" поставила ультиматум Зеленскому

Часть "Слуги народа" пригрозила выйти из фракции, если Ермака не уволят

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Часть фракции "Слуга народа" поставила ультиматум Владимиру Зеленскому, пригрозив выходом из фракции, если он не отправит в отставку руководителя своего офиса Андрея Ермака, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"Часть фракции "Слуга Народа" поставила ультиматум Зеленскому: либо будет уволен Андрей Ермак, либо они выходят из фракции", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Польше выступили с громким обвинением из-за побега "кошелька" Зеленского
Вчера, 21:55
Депутат Рады Ярослав Железняк, в свою очередь, в своем Telegram-канале отметил, что в Раде ни один депутат не выступил в защиту Ермака.
Ранее Гончаренко* заявлял, что Владимир Зеленский может отправить в отставку руководителя своего офиса Андрея Ермака 20 ноября. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики на Украине призвала к чисткам в офисе Зеленского и отставке его главы Андрея Ермака. Позднее украинская исследовательская компания "Социополис" опубликовала данные опроса, согласно которому более 60% жителей Украины поддерживают отставку Ермака с поста главы офиса Зеленского. Украинской издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в политических кругах писало, что Владимир Зеленский не хочет увольнять Ермака, поскольку это приведет к потери им управления всей вертикалью власти.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Совфеде оценили последствия коррупционного скандала на Украине
Вчера, 18:41
 
В миреУкраинаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала