Компания из Твери заменила этикетку туалетной бумаги с собором

"Когда надо было мобилизовать промышленность и всю страну, мы без задних мыслей разместили на нашей продукции символ… патриотического движения в России, если это можно так назвать... Мы пересмотрим, в любом случае, методы… реализации патриотического нашего настроения. И пересмотрели уже этикетку на замену. Но никого мы не хотели обидеть", - сказал Бушуев.