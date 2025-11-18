Рейтинг@Mail.ru
Компания из Твери заменила этикетку туалетной бумаги с собором - РИА Новости, 18.11.2025
03:29 18.11.2025
Компания из Твери заменила этикетку туалетной бумаги с собором
Компания из Твери заменила этикетку туалетной бумаги с собором
Этикетка туалетной бумаги с изображением храма Василия Блаженного и Спасской башни Кремля изменена, сообщил РИА Новости директор ООО "Тверь Тиссью" Никита... РИА Новости, 18.11.2025
Компания из Твери заменила этикетку туалетной бумаги с собором

Компания из Твери заменила этикетку туалетной бумаги с храмом Василия Блаженного

© Pexels/Anna ShvetsТуалетная бумага
Туалетная бумага - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Туалетная бумага. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 18 ноя - РИА Новости. Этикетка туалетной бумаги с изображением храма Василия Блаженного и Спасской башни Кремля изменена, сообщил РИА Новости директор ООО "Тверь Тиссью" Никита Бушуев.
Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев разместил в Telegram-канале фото своего запроса к генеральному прокурору Александр Гуцану относительно проверки компании "Тверь Тиссью" на предмет дискредитации органов власти и оскорбления чувств верующих. Компания производит туалетную бумагу "Московская", на упаковке которой изображены храм Василия Блаженного и Спасская башня Кремля.
"Когда надо было мобилизовать промышленность и всю страну, мы без задних мыслей разместили на нашей продукции символ… патриотического движения в России, если это можно так назвать... Мы пересмотрим, в любом случае, методы… реализации патриотического нашего настроения. И пересмотрели уже этикетку на замену. Но никого мы не хотели обидеть", - сказал Бушуев.
Он уточнил, что этикетку заменили на прошлой неделе. Туалетная бумага производилась несколько лет и ранее не вызывала претензий.
Отдыхающие гуляют по Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В РПЦ считают недопустимым изображение храма на туалетной бумаге
13 ноября, 18:52
 
РелигияРоссияТверьМихаил МатвеевАлександр ГуцанГосдума РФ
 
 
