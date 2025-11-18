Рейтинг@Mail.ru
СМИ: военным Британии запретили обсуждать секретную информацию в машинах
06:09 18.11.2025
СМИ: военным Британии запретили обсуждать секретную информацию в машинах
СМИ: военным Британии запретили обсуждать секретную информацию в машинах
Британским военным запретили обсуждать секретную военную информацию внутри транспортных средств из-за опасений прослушки со стороны якобы китайских шпионов
СМИ: военным Британии запретили обсуждать секретную информацию в машинах

Британские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Британским военным запретили обсуждать секретную военную информацию внутри транспортных средств из-за опасений прослушки со стороны якобы китайских шпионов, сообщает издание Daily Mail.
"Британским военнослужащим приказано не обсуждать в транспортных средствах конфиденциальную военную информацию из-за опасений, что китайцы подслушивают их разговоры", - пишет издание.
Отмечается, что соответствующих предупреждения были размещены на приборных панелях сотен официальных транспортных средств, которые британские военные используют внутри страны и за рубежом.
Авианосец Королевского военно‑морского флота Великобритании HMS Prince of Wales - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
СМИ: Британия не сможет развернуть авианосец Prince of Wales без НАТО
