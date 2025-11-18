https://ria.ru/20251118/britaniya-2055618206.html
СМИ: военным Британии запретили обсуждать секретную информацию в машинах
СМИ: военным Британии запретили обсуждать секретную информацию в машинах - РИА Новости, 18.11.2025
СМИ: военным Британии запретили обсуждать секретную информацию в машинах
Британским военным запретили обсуждать секретную военную информацию внутри транспортных средств из-за опасений прослушки со стороны якобы китайских шпионов,... РИА Новости, 18.11.2025
СМИ: военным Британии запретили обсуждать секретную информацию в машинах
Daily Mail: военным Британии запретили обсуждать секретную информацию в машинах