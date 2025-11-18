СМИ: военным Британии запретили обсуждать секретную информацию в машинах

"Британским военнослужащим приказано не обсуждать в транспортных средствах конфиденциальную военную информацию из-за опасений, что китайцы подслушивают их разговоры", - пишет издание.

Отмечается, что соответствующих предупреждения были размещены на приборных панелях сотен официальных транспортных средств, которые британские военные используют внутри страны и за рубежом.