СМИ: Британия не сможет развернуть авианосец Prince of Wales без НАТО

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Великобритания не сможет без помощи союзников по НАТО развернуть авианосец HMS Prince of Wales, поскольку у неё не хватает военных кораблей и персонала для формирования авианосной ударной группы, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.
Как отмечает телеканал, глава МО Британии Джон Хили сообщил, что авианосец HMS Prince of Wales, вооружённый истребителями F-35 и защищаемый группой британских и других союзных военных кораблей, готов к мобилизации в случае кризиса - по его словам, авианосец будет доступен для использования в операциях НАТО.
"Великобритания может развернуть судно стоимостью 3,1 миллиарда фунтов стерлингов только с помощью союзников, поскольку у неё нет достаточного количества британских военных кораблей, вспомогательных судов, запасов и моряков, чтобы самостоятельно сформировать авианосную ударную группу... Ударная группа может оказать поддержку НАТО только в том случае, если НАТО предоставит сопровождение", - говорится в сообщении.
Тем не менее, как заявил телеканалу командующий авианосной ударной группой коммодор Джеймс Блэкмор, его группа находится в состоянии полной оперативной готовности.
В начале ноября в британском министерстве обороны заявили, что Великобритания перебросила авианосную ударную группу во главе с авианосцем HMS Prince of Wales в Средиземное море для участия в учениях НАТО.