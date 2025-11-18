Рейтинг@Mail.ru
В посольстве назвали сроки отказа Британии от российского урана - РИА Новости, 18.11.2025
07:09 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/britanija-2055621541.html
В посольстве назвали сроки отказа Британии от российского урана
В посольстве назвали сроки отказа Британии от российского урана
Британия планирует отказаться от поставок российского урана к 2028 году, заявили в посольстве РФ в Лондоне. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T07:09:00+03:00
2025-11-18T07:09:00+03:00
В посольстве назвали сроки отказа Британии от российского урана

Посольство: Британия хочет отказаться от импорта урана из России к 2028 году

© Flickr / sjdunphyФлаг Великобритании
Флаг Великобритании . Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Британия планирует отказаться от поставок российского урана к 2028 году, заявили в посольстве РФ в Лондоне.
"Ранее местное правительство намеревалось полностью отказаться от российского урана к 2030 году, однако в рамках недавней "сделки технологического процветания" с американцами график сдвинули на 2028-й. Вполне понятно, что (это произойдет) за счет поставок из США, уже имевших опыт замещения российского топлива на Украине", - сообщили "Известиям" в диппредставительстве.
Газета отмечает, что речь идет не о прямых поставках из США, а о закупках топлива российского происхождения, которое принадлежит французской компании EDF.
Урановый рудник компании Energy Fuels Inc. недалеко от Тусаяна, штат Аризона - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Глава минэнерго США оценил перспективы отказа от российского урана
10 сентября, 16:44
 
