https://ria.ru/20251118/bpla-2055623091.html
Над восемью регионами за ночь сбили 31 БПЛА
Над восемью регионами за ночь сбили 31 БПЛА - РИА Новости, 18.11.2025
Над восемью регионами за ночь сбили 31 БПЛА
Вооруженные силы за ночь сбили более тридцати дронов ВСУ над восемью регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T07:34:00+03:00
2025-11-18T07:34:00+03:00
2025-11-18T08:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
тамбовская область
орловская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391611_0:54:2903:1687_1920x0_80_0_0_6f5ad05b8ce599856531cfa0bfa2d023.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
тамбовская область
орловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391611_36:0:2765:2047_1920x0_80_0_0_404f94df46b7502553a4c438576d4743.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тамбовская область, орловская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Тамбовская область, Орловская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность