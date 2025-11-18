Рейтинг@Mail.ru
Bosch приостановил производство на трех заводах из-за проблем с чипами
17:25 18.11.2025
Bosch приостановил производство на трех заводах из-за проблем с чипами
Bosch приостановил производство на трех заводах из-за проблем с чипами
Немецкий поставщик автомобильных комплектующих Bosch сообщил о частичной приостановке производства на трех заводах из-за проблем с поставками чипов Nexperia,... РИА Новости, 18.11.2025
экономика
германия
нидерланды
китай
фридрих мерц
volkswagen group
bild
2025
Новости
Bosch приостановил производство на трех заводах из-за проблем с чипами

Bosch приостановил работу на 3 заводах из-за проблем с поставкой чипов Nexperia

Логотип Bosch
© Getty Images / picture alliance/Matthias Balk
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Немецкий поставщик автомобильных комплектующих Bosch сообщил о частичной приостановке производства на трех заводах из-за проблем с поставками чипов Nexperia, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя концерна.
Дефицит чипов возник из-за спора вокруг принадлежащего китайскому концерну Wingtech производителя микросхем Nexperia, который власти Нидерландов ранее взяли под контроль. В ответ на это власти Китая запретили экспорт деталей из страны, и с тех пор производство чипов на заводах Nexperia частично приостановлено.
"Несмотря на попытки урегулировать спор… вокруг производителя микросхем Nexperia, поставки важных компонентов по-прежнему задерживаются. В результате… крупнейший в мире поставщик автомобильных комплектующих временно приостанавливает производство на трех заводах", - говорится в сообщении.
Как сообщил агентству представитель Bosch, производство приостановлено на заводах в Ансбахе, Зальцгиттере и Браге.
Сотрудники этих предприятий переведены на сокращенный рабочий день, добавил представитель компании.
В заключение он выразил надежду, что решение вокруг возобновления поставок чипов Nexperia будет найдено. "Мы по-прежнему надеемся на долгосрочное решение", - отметил представитель концерна.
Ранее о вероятности скорого завершения кризиса с прекращением поставок в Германию чипов от Nexperia заявлял канцлер Германии Фридрих Мерц.
Наряду с Bosch производитель автомобильных деталей ZF Friedrichshafen AG ранее также сообщил о сокращении рабочих часов для сотрудников на двух своих предприятиях в Германии из-за задержки поставок чипов Nexperia.
В свою очередь газете Bild стало известно, что Volkswagen ведет переговоры с альтернативным поставщиком чипов Nexperia, из-за дефицита которых возникла угроза приостановки производства. По информации издания, Volkswagen также готовится вскоре приостановить выпуск моделей Golf и Tiguan на головном заводе в Вольфсбурге из-за проблем с поставками полупроводников.
