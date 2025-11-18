https://ria.ru/20251118/bojtsy-2055684313.html
ВС России сорвали попытку ВСУ прорвать окружение в Харьковской области
ВС России сорвали попытку ВСУ прорвать окружение в Харьковской области - РИА Новости, 18.11.2025
ВС России сорвали попытку ВСУ прорвать окружение в Харьковской области
Российские бойцы сорвали попытку ВСУ провести у Благодатовки Харьковской области контратаку, с помощью которой украинские формирования намеревались прорваться... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T12:24:00+03:00
2025-11-18T12:24:00+03:00
2025-11-18T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg
https://ria.ru/20251118/svo-2055683929.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_9b729faa75e9183745c181152c161d97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России сорвали попытку ВСУ прорвать окружение в Харьковской области
МО РФ: ВС России сорвали попытку ВСУ прорвать кольцо в Харьковской области