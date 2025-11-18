Стоимость биткоина упала ниже 90 тысяч долларов впервые с апреля

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина падает на 5,96%, показатель впервые с конца апреля опустилась ниже 90 тысяч долларов, следует из данных торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 6.35 мск дешевел до 89,7 тысячи долларов. Значение впервые с 22 апреля находится ниже уровня в 90 тысяч долларов.