Стоимость биткоина упала ниже 90 тысяч долларов впервые с апреля
Стоимость биткоина упала ниже 90 тысяч долларов впервые с апреля - РИА Новости, 18.11.2025
Стоимость биткоина упала ниже 90 тысяч долларов впервые с апреля
Стоимость биткоина падает на 5,96%, показатель впервые с конца апреля опустилась ниже 90 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 18.11.2025
Стоимость биткоина упала ниже 90 тысяч долларов впервые с апреля
Стоимость биткоина впервые с 22 апреля опустилась ниже $90 тысяч