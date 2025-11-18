Рейтинг@Mail.ru
Стоимость биткоина упала ниже 90 тысяч долларов впервые с апреля
06:46 18.11.2025
Стоимость биткоина упала ниже 90 тысяч долларов впервые с апреля
Стоимость биткоина упала ниже 90 тысяч долларов впервые с апреля
Стоимость биткоина падает на 5,96%, показатель впервые с конца апреля опустилась ниже 90 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 18.11.2025
Экономика
Стоимость биткоина упала ниже 90 тысяч долларов впервые с апреля

Стоимость биткоина впервые с 22 апреля опустилась ниже $90 тысяч

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина падает на 5,96%, показатель впервые с конца апреля опустилась ниже 90 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 6.35 мск дешевел до 89,7 тысячи долларов. Значение впервые с 22 апреля находится ниже уровня в 90 тысяч долларов.
Стоимость биткоина впервые с мая опустилась ниже 95 тысяч долларов
