Группировка "Восток" нарастила применение беспилотников

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Группировка "Восток" нарастила применение дронов, это способствует повышению огневых возможностей и продвижению российских войск, сообщил начальник управления войск беспилотных систем группировки ВС РФ "Восток".

"За счет наращивания количества боеготовых расчетов и увеличения поставок беспилотников группировкой значительно увеличено суточное применение дронов, что способствует повышению огневых возможностей и продвижению наших войск", - отметил начальник управления войск беспилотных систем группировки.

Он отметил, что за последнее время уничтожено более 900 вражеских беспилотных летательных аппаратов.