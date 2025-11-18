https://ria.ru/20251118/bespilotniki-2055818906.html
Группировка "Восток" нарастила применение беспилотников
Группировка "Восток" нарастила применение беспилотников
Группировка "Восток" нарастила применение беспилотников
18.11.2025
Группировка "Восток" нарастила применение беспилотников
МО РФ: рост применения БПЛА группировкой "Восток" способствовало продвижению
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Группировка "Восток" нарастила применение дронов, это способствует повышению огневых возможностей и продвижению российских войск, сообщил начальник управления войск беспилотных систем группировки ВС РФ "Восток".
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов
проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Восток" в зоне проведения СВО. Белоусов заслушал доклады командующего группировкой войск и офицеров штаба.
"За счет наращивания количества боеготовых расчетов и увеличения поставок беспилотников группировкой значительно увеличено суточное применение дронов, что способствует повышению огневых возможностей и продвижению наших войск", - отметил начальник управления войск беспилотных систем группировки.
Он отметил, что за последнее время уничтожено более 900 вражеских беспилотных летательных аппаратов.