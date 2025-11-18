https://ria.ru/20251118/bespilotniki-2055624900.html
В Смоленской области ночью сбили четыре беспилотника
Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о четырех сбитых БПЛА на территории региона за минувшую ночь. РИА Новости, 18.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
смоленская область
василий анохин
министерство обороны рф (минобороны рф)
смоленская область
