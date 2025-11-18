https://ria.ru/20251118/bespilotniki-2055622567.html
ПВО ночью уничтожила 31 украинский БПЛА
Средства и силы ПВО ночью перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над восемью регионами России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T07:28:00+03:00
2025-11-18T07:28:00+03:00
2025-11-18T07:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
тамбовская область
ярославская область
