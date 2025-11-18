Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила 31 украинский БПЛА - РИА Новости, 18.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
07:28 18.11.2025 (обновлено: 07:38 18.11.2025)
ПВО ночью уничтожила 31 украинский БПЛА
ПВО ночью уничтожила 31 украинский БПЛА
Средства и силы ПВО ночью перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над восемью регионами России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
тамбовская область
ярославская область
россия
безопасность, россия, тамбовская область, ярославская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Тамбовская область, Ярославская область
ПВО ночью уничтожила 31 украинский БПЛА

Силы ПВО ночью уничтожили 31 БПЛА ВСУ над восемью регионами

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Средства и силы ПВО ночью перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над восемью регионами России, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сообщении.
Российские бойцы сбили:
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияТамбовская областьЯрославская область
 
 
