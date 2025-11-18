https://ria.ru/20251118/belousov-2055816564.html
Глава Минобороны России Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач группировкой "Восток" в зоне спецоперации. РИА Новости, 18.11.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055827920_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6aa60d29d13adddf40597f7722b6c547.jpg
Белоусов проверил ход выполнения боевых задач группировкой "Восток"
Группировка "Восток" нарастила применение дронов, это способствует повышению огневых возможностей и продвижению войск. Министру доложили, что апробацию новой системы управления РЭБ начали во всех группировках войск в зоне СВО.
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Глава Минобороны России Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач группировкой "Восток" в зоне спецоперации.
«
"На командном пункте министр заслушал доклады командующего группировкой войск и офицеров штаба — о текущей обстановке, действиях войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности, характере действий противника", — говорится в сообщении ведомства.
Белоусов также вручил государственные награды отличившимся военнослужащим: медаль "Золотая Звезда" Героя России получил командир 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Курабек Караев за проявленные мужество и героизм при выполнении воинского долга в зоне СВО.
Начальник управления войск беспилотных систем "Востока", в свою очередь, рассказал, что группировка нарастила применение дронов. Это способствует повышению огневых возможностей и продвижению российских войск, подчеркнул он.
За последние сутки бойцы подразделения продвинулись в глубину обороны ВСУ и взяли под контроль населенный пункт Нечаевка в Днепропетровской области. С начала 2025 года они освободили более 1400 квадратных километров.