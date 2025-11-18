МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Глава Минобороны России Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач группировкой "Восток" в зоне спецоперации.

« "На командном пункте министр заслушал доклады командующего группировкой войск и офицеров штаба — о текущей обстановке, действиях войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности, характере действий противника", — говорится в сообщении ведомства.

Белоусов также вручил государственные награды отличившимся военнослужащим: медаль "Золотая Звезда" Героя России получил командир 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Курабек Караев за проявленные мужество и героизм при выполнении воинского долга в зоне СВО.

Начальник управления войск беспилотных систем "Востока", в свою очередь, рассказал, что группировка нарастила применение дронов. Это способствует повышению огневых возможностей и продвижению российских войск, подчеркнул он.