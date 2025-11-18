Рейтинг@Mail.ru
Белоусов проверил ход выполнения боевых задач группировкой "Восток" - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:22 18.11.2025 (обновлено: 19:26 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/belousov-2055816564.html
Белоусов проверил ход выполнения боевых задач группировкой "Восток"
Белоусов проверил ход выполнения боевых задач группировкой "Восток" - РИА Новости, 18.11.2025
Белоусов проверил ход выполнения боевых задач группировкой "Восток"
Глава Минобороны России Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач группировкой "Восток" в зоне спецоперации. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T18:22:00+03:00
2025-11-18T19:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055827920_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3fef68a11edc9817f79cad05e67a6884.jpg
https://ria.ru/20251114/mwm-2054942008.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Белоусов проверил ход выполнения боевых задач группировкой "Восток"
Группировка "Восток" нарастила применение дронов, это способствует повышению огневых возможностей и продвижению войск. Министру доложили, что апробацию новой системы управления РЭБ начали во всех группировках войск в зоне СВО. 🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-11-18T18:22
true
PT1M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055827920_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6aa60d29d13adddf40597f7722b6c547.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, андрей белоусов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов, Безопасность
Белоусов проверил ход выполнения боевых задач группировкой "Восток"

Белоусов проверил ход выполнения боевых задач группировкой "Восток" в зоне СВО

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Глава Минобороны России Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач группировкой "Восток" в зоне спецоперации.
«

"На командном пункте министр заслушал доклады командующего группировкой войск и офицеров штаба — о текущей обстановке, действиях войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности, характере действий противника", — говорится в сообщении ведомства.

Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
СМИ сообщили плохие новости Киеву из-за событий в зоне СВО
14 ноября, 11:11
Белоусов также вручил государственные награды отличившимся военнослужащим: медаль "Золотая Звезда" Героя России получил командир 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Курабек Караев за проявленные мужество и героизм при выполнении воинского долга в зоне СВО.
Начальник управления войск беспилотных систем "Востока", в свою очередь, рассказал, что группировка нарастила применение дронов. Это способствует повышению огневых возможностей и продвижению российских войск, подчеркнул он.
За последние сутки бойцы подразделения продвинулись в глубину обороны ВСУ и взяли под контроль населенный пункт Нечаевка в Днепропетровской области. С начала 2025 года они освободили более 1400 квадратных километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей БелоусовБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала