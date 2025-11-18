СМИ: Бельгия не одобрит использование активов ЦБ России без знания деталей

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Бельгия не даст добро на использование активов ЦБ РФ, пока не будет знать в деталях о чём идет речь, пишет издание Politico со ссылкой на бельгийского чиновника.

"Если вы хотите, чтобы решение было принято на саммите, нам нужно сделать свою домашнюю работу сейчас", - цитирует издание неназванного бельгийского чиновника.

Как отмечает издание, Бельгия хочет, что ЕС разделил риски поровну. Чиновник отметил, что Бельгия "не даст добро, пока не будет знать в деталях о чем речь".

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.