В Нацбанке Украины заявили, что не знают происхождение найденной валюты

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Олейник утверждает, что в регуляторе не знают, откуда в страну привезли пачки валюты в банковских упаковках, которые были найдены при обысках у фигурантов резонансного дела о коррупции в сфере энергетики.

Ранее депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что иностранная валюта в упаковках с отметками американских банков, обнаруженная в ходе обысков по делу о коррупции в энергетике, может заказываться из США только банками, она не может появиться у физлиц в таком виде. На опубликованных Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) фотографиях были изображены пачки долларов с отметками Федеральных резервных банков Атланты и Канзас-Сити

"Нет никакого уникального реестра, по которому можно было бы сверить штрихкод, его номер и понять, откуда эта купюра появилась на Украине . Возможно, такая информация есть в Федеральной резервной системе, но точно на территории Украины такого реестра не существует", – заявил Олейник на заседании временной следственной комиссии по экономической безопасности, комментируя дело о коррупции и найденные при обысках деньги.

Он также добавил, что в настоящее время всего восемь банков ввозят доллары и евро на Украину, некоторые из них используют их сами, другие их продают банкам и иным участникам финансового рынка.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.