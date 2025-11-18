https://ria.ru/20251118/bank-2055712523.html
Центробанк объяснил разницу между блокировкой и приостановкой перевода
Центробанк объяснил разницу между блокировкой и приостановкой перевода
россия
михаил мамута
эльвира набиуллина
общество
https://ria.ru/20251113/banki-2054642752.html
россия
МОСКВА, 18 ноя- РИА Новости. Банки в России блокируют перевод в случае, если он осуществляется на счет дроппера - подставного лица, через которое обналичивают украденные деньги, а приостанавливают в случае подозрительности операции для выяснения ситуации, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.
"Я хочу предложить аккуратнее относится к этому термину. Блокировка - это только перевод в пользу лица, сведения о котором содержатся в нашей антидроперской базе. Вот тогда эти средства блокируются. В противном случае, речь идет о приостановке операции для выяснения каких-то нюансов: либо подозрения в мошенничестве, либо подозрения в каких-то там даже нелегальных операциях", - сказал он в кулуарах конференции Банка России "Фокус на клиента".
"Мы сейчас смотрим в первую очередь за тем, чтобы коммуникация и разрешение этой проблемы улучшалась на уровне банка, потому что банк это первая линия, на которой по сути происходит и ограничение операции, и снятие ограничений", - добавил Мамута
Он также отметил, что сейчас Банк России видит, что улучшение коммуникации именно со стороны банка приводит к снижению жалоб. "То есть люди понимают, что произошло, а дальше либо надо прийти в офис банка, … либо дополнительно подтвердить операцию. Все зависит от конкретной ситуации", - уточнил он.
Ранее во вторник глава регулятора Эльвира Набиуллина
сообщила, что Банк России фиксирует рост жалоб на необоснованную блокировку счетов, это свидетельствует о том, что где-то перегнули палку в борьбе с мошенничеством.