18.11.2025
Свердловская область
 
12:38 18.11.2025
Бабушкина: бюджет на 2026 год и плановый период социально ориентирован
Бабушкина: бюджет на 2026 год и плановый период социально ориентирован

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкин
Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкин. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Бюджет на 2026 год и плановый период ориентирован на решение главных социальных задач, сообщила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
Так она прокомментировала доклад об основных направлениях бюджетной и налоговой политики области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, который представил во вторник депутатам губернатор региона Денис Паслер.
7 октября, 13:28
7 октября, 13:28
"Областной бюджет, сохраняя свою социальную направленность, в первую очередь направлен на поддержку участников специальной военной операции их семей, многодетных семей с детьми, пенсионеров и ветеранов. Предусмотрены направления по обеспечению государственной безопасности и реализации национальных проектов. Бюджет сбалансирован и затрагивает, в той или иной степени, все сферы жизни: строительство школ, больниц, детских садов, досугово-культурной и спортивной инфраструктуры, общественных пространств и газификацию", — приводит пресс-служба Заксобрания региона слова Бабушкиной.
Она добавила, что после принятия законопроекта в первом чтении начинаются общественные слушания, в которых примут участие депутаты, представители муниципалитетов, финансисты, руководители отраслевых министерств и ведомств, общественных организаций. На основе взвешенного экспертного подхода будут определены приоритетные направления бюджетных расходов с учетом первостепенной значимости интересов людей.
В своем докладе Паслер обозначил ключевые задачи, которые остаются приоритетными на среднесрочную перспективу до 2028 года. Это, прежде всего, улучшение демографической ситуации, переселение из ветхового и аварийного жилья, поддержка детей-сирот, создание комфортной и безопасной среды для жизни уральцев, развитие дорожной сети, внимание к развитию социальных объектов.
Он отметил, что проект бюджета предусматривает проактивную экономическую политику и обязательное достижение долгосрочных национальных целей развития.
"Сегодня экономика Свердловской области сохраняет стабильность и устойчивость. Основные базовые направления, которые определяют социальную поддержку и развитие социальных направлений, учтены, работа предстоит активная. Уверен, что коллеги из Законодательного собрания и областного правительства все внимательно изучат, все акценты мы еще раз вместе доработаем", — приводит пресс-служба слова губернатора.
Проект бюджета принят депутатами в первом чтении. Как указала Бабушкина, 19 ноября в областном парламенте начнет работу согласительная комиссия.
8 октября, 13:30
8 октября, 13:30
 
