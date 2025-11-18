Бабушкина: бюджет на 2026 год и плановый период социально ориентирован

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Бюджет на 2026 год и плановый период ориентирован на решение главных социальных задач, сообщила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Так она прокомментировала доклад об основных направлениях бюджетной и налоговой политики области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, который представил во вторник депутатам губернатор региона Денис Паслер.

"Областной бюджет, сохраняя свою социальную направленность, в первую очередь направлен на поддержку участников специальной военной операции их семей, многодетных семей с детьми, пенсионеров и ветеранов. Предусмотрены направления по обеспечению государственной безопасности и реализации национальных проектов. Бюджет сбалансирован и затрагивает, в той или иной степени, все сферы жизни: строительство школ, больниц, детских садов, досугово-культурной и спортивной инфраструктуры, общественных пространств и газификацию", — приводит пресс-служба Заксобрания региона слова Бабушкиной.

Она добавила, что после принятия законопроекта в первом чтении начинаются общественные слушания, в которых примут участие депутаты, представители муниципалитетов, финансисты, руководители отраслевых министерств и ведомств, общественных организаций. На основе взвешенного экспертного подхода будут определены приоритетные направления бюджетных расходов с учетом первостепенной значимости интересов людей.

В своем докладе Паслер обозначил ключевые задачи, которые остаются приоритетными на среднесрочную перспективу до 2028 года. Это, прежде всего, улучшение демографической ситуации, переселение из ветхового и аварийного жилья, поддержка детей-сирот, создание комфортной и безопасной среды для жизни уральцев, развитие дорожной сети, внимание к развитию социальных объектов.

Он отметил, что проект бюджета предусматривает проактивную экономическую политику и обязательное достижение долгосрочных национальных целей развития.

"Сегодня экономика Свердловской области сохраняет стабильность и устойчивость. Основные базовые направления, которые определяют социальную поддержку и развитие социальных направлений, учтены, работа предстоит активная. Уверен, что коллеги из Законодательного собрания и областного правительства все внимательно изучат, все акценты мы еще раз вместе доработаем", — приводит пресс-служба слова губернатора.