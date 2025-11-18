https://ria.ru/20251118/avtobus-2055727310.html
В Карелии автобус съехал в кювет
Рейсовый автобус съехал в кювет в Лоухском районе Карелии, пострадали двое взрослых и ребенок, по факту ДТП организована проверка, сообщило региональное... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T14:35:00+03:00
2025-11-18T14:35:00+03:00
2025-11-18T14:35:00+03:00
республика карелия
лоухский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
Автобус съехал в кювет в Карелии, пострадали 2 взрослых и ребенок