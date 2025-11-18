Рейтинг@Mail.ru
В Карелии автобус съехал в кювет - РИА Новости, 18.11.2025
14:35 18.11.2025
В Карелии автобус съехал в кювет
Рейсовый автобус съехал в кювет в Лоухском районе Карелии, пострадали двое взрослых и ребенок, по факту ДТП организована проверка, сообщило региональное...
республика карелия, лоухский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Республика Карелия, Лоухский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Карелии автобус съехал в кювет

Автобус съехал в кювет в Карелии, пострадали 2 взрослых и ребенок

На месте ДТП в Лоухском районе Карелии
На месте ДТП в Лоухском районе Карелии - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Фото : Госавтоинспекция Карелии
На месте ДТП в Лоухском районе Карелии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Рейсовый автобус съехал в кювет в Лоухском районе Карелии, пострадали двое взрослых и ребенок, по факту ДТП организована проверка, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
"Восемнадцатого ноября... в утреннее время на подъезде к пгт Чупа в Лоухском районе произошел съезд рейсового автобуса в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили мужчина 1965 года рождения, женщина 1987 года рождения и ребенок 2019 года рождения", – говорится в Telegram-канале ведомства.
Массовое ДТП на проспекте Андропова в Москве. 18 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Появились подробности о массовом ДТП на юге Москвы
Вчера, 14:03
Отмечается, что пострадавшие госпитализированы.
По факту ДТП следователями Беломорского межрайонного следственного отдела организована проверка.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Петропавловске-Камчатском автобус попал в ДТП
Вчера, 08:05
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
