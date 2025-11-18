https://ria.ru/20251118/avariya-2055622972.html
В Омской области произошла авария на подземном участке газопровода
В Омской области произошла авария на подземном участке газопровода - РИА Новости, 18.11.2025
В Омской области произошла авария на подземном участке газопровода
Авария произошла на подземном участке магистрального газопровода в поселке Ростовка Омской области, специалисты разбираются в ситуации, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.11.2025
В Омской области произошла авария на подземном участке газопровода
Хоценко: в Омской области произошла авария на подземном участке газопровода