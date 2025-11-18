В Омской области произошла авария на подземном участке газопровода

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Авария произошла на подземном участке магистрального газопровода в поселке Ростовка Омской области, специалисты разбираются в ситуации, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Губернатор добавил, что жителям Омского района и других населенных пунктов региона ничего не угрожает.