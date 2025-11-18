"Авангард" всухую обыграл "Ладу" в матче КХЛ

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Омский "Авангард" одержал победу над тольяттинской "Ладой" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Тольятти завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей. Шайбы забросили Эндрю Потуральски (2-я минута), Михаил Котляревский (35) и Дмитрий Рашевский (46). Вратарь "Авангарда" Андрей Мишуров оформил первый в сезоне и пятый в карьере шатаут в КХЛ.
18 ноября 2025 • начало в 18:00
Завершен
01:12 • Эндрю Потуральски
(Константин Окулов, Джованни Фьоре)
34:51 • Михаил Котляревский
45:27 • Дмитрий Рашевский
(Игорь Мартынов, Дамир Шарипзянов)
"Авангард" (37 очков) занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Омская команда выиграла третий матч в КХЛ подряд. "Лада" (21) располагается на предпоследней, 10-й позиции на Западе.
В следующем матче "Авангард" 23 ноября сыграет в гостях с астанинским "Барысом", "Лада" в тот же день на выезде встретится с череповецкой "Северсталью".
