Пушилин заявил о беспрецедентной атаке на энергосистему ДНР - РИА Новости, 18.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:39 18.11.2025 (обновлено: 08:55 18.11.2025)
Пушилин заявил о беспрецедентной атаке на энергосистему ДНР
Пушилин заявил о беспрецедентной атаке на энергосистему ДНР - РИА Новости, 18.11.2025
Пушилин заявил о беспрецедентной атаке на энергосистему ДНР
При ударе ВСУ пострадали две тепловые электростанции в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 18.11.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
донецк
донецкая народная республика
донецк
донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Донецк
Пушилин заявил о беспрецедентной атаке на энергосистему ДНР

Пушилин: Зуевская и Старобешевская ТЭС повреждены в результате атаки ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЗуевская ТЭС в Донецке
Зуевская ТЭС в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Зуевская ТЭС в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 ноя — РИА Новости. При ударе ВСУ пострадали две тепловые электростанции в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
«

"В результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС", — написал он в Telegram-канале.

Пушилин уточнил, что обесточены многие населенные пункты, остановились котельные и фильтровальные станции.
В ночь на понедельник ВСУ уже пытались атаковать энергоинфраструктуру ДНР, используя дроны. Около 500 тысяч человек в Донецке и других городах остались без света. Порядка 360 тысячам подачу света к середине дня удалось восстановить.
В ответ на атаки противника на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
