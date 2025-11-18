https://ria.ru/20251118/ataka-2055620212.html
Пушилин заявил о беспрецедентной атаке на энергосистему ДНР
Пушилин заявил о беспрецедентной атаке на энергосистему ДНР - РИА Новости, 18.11.2025
Пушилин заявил о беспрецедентной атаке на энергосистему ДНР
При ударе ВСУ пострадали две тепловые электростанции в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T06:39:00+03:00
2025-11-18T06:39:00+03:00
2025-11-18T08:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603049511_33:0:3674:2048_1920x0_80_0_0_3e4db09e70e22c03adc89d366e5c6d12.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603049511_943:0:3674:2048_1920x0_80_0_0_9a19beded301935fcc6b60116a3aef83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Донецк
Пушилин заявил о беспрецедентной атаке на энергосистему ДНР
Пушилин: Зуевская и Старобешевская ТЭС повреждены в результате атаки ВСУ