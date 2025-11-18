В Белгородской области в результате атаки ВСУ ранены два человека

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Два человека ранены в результате атаки ВСУ на коммерческое здание в белгородской Короче, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее Гладков сообщал, что в Короче после атаки БПЛА горит коммерческий объект, и опубликовал фото горящего ТЦ "Вокзальный".

"В Короче в результате атаки на коммерческое здание ранены двое. Бригада скорой доставила мужчину в тяжелом состоянии с отравлением угарным газом и ожогами дыхательных путей и глаз в областную клиническую больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", - написал он в Telegram-канале

Еще один пострадавший - сотрудник МЧС , бригада скорой помощи доставляет мужчину с ожогами лица, рук и ног в областную клиническую больницу.

"Огнем уничтожены три коммерческих объекта. Наши пожарные продолжают работы по ликвидации очагов возгорания. Задействованы 108 специалистов и 34 единицы техники. От лица всех жителей благодарю сотрудников МЧС и все оперативные службы за проявленные мужество и героизм", - добавил Гладков.