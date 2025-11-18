Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области в результате атаки ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 18.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
00:06 18.11.2025 (обновлено: 09:22 18.11.2025)
В Белгородской области в результате атаки ВСУ ранены два человека
В Белгородской области в результате атаки ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 18.11.2025
В Белгородской области в результате атаки ВСУ ранены два человека
Два человека ранены в результате атаки ВСУ на коммерческое здание в белгородской Короче, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.11.2025
В Белгородской области в результате атаки ВСУ ранены два человека

Гладков: в результате атаки ВСУ на здание в Короче ранены два человека

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Два человека ранены в результате атаки ВСУ на коммерческое здание в белгородской Короче, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее Гладков сообщал, что в Короче после атаки БПЛА горит коммерческий объект, и опубликовал фото горящего ТЦ "Вокзальный".
"В Короче в результате атаки на коммерческое здание ранены двое. Бригада скорой доставила мужчину в тяжелом состоянии с отравлением угарным газом и ожогами дыхательных путей и глаз в областную клиническую больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", - написал он в Telegram-канале.
Еще один пострадавший - сотрудник МЧС, бригада скорой помощи доставляет мужчину с ожогами лица, рук и ног в областную клиническую больницу.
"Огнем уничтожены три коммерческих объекта. Наши пожарные продолжают работы по ликвидации очагов возгорания. Задействованы 108 специалистов и 34 единицы техники. От лица всех жителей благодарю сотрудников МЧС и все оперативные службы за проявленные мужество и героизм", - добавил Гладков.
По его словам, кроме того, в одном из частных домов выбиты окна и посечен забор, а в селе Погореловка вследствие атаки беспилотника повреждена входная группа частного дома.
