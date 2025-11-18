Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Ямала рассказал о развитии авиаотрасли в регионе - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
20:46 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/artyukhov-2055844363.html
Губернатор Ямала рассказал о развитии авиаотрасли в регионе
Губернатор Ямала рассказал о развитии авиаотрасли в регионе - РИА Новости, 18.11.2025
Губернатор Ямала рассказал о развитии авиаотрасли в регионе
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принимает участие в "Транспортной неделе" в Москве, в рамках делового завтрака министра транспорта РФ Андрея Никитина он... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T20:46:00+03:00
2025-11-18T20:46:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951295473_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cf599e5ff661dd3b1c5abdf0bdc6efc8.jpg
https://ria.ru/20251118/stazhirovka-2055743420.html
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951295473_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_276c7943b913cbbf5391121955c251fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ямал, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямала рассказал о развитии авиаотрасли в регионе

Артюхов рассказал о развитии авиаотрасли на Ямале

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДмитрий Артюхов
Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Дмитрий Артюхов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САЛЕХАРД, 18 ноя – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принимает участие в "Транспортной неделе" в Москве, в рамках делового завтрака министра транспорта РФ Андрея Никитина он рассказал о развитии авиаотрасли в регионе, сообщает правительство ЯНАО.
"В столице в рамках "Транспортной недели" состоялся деловой завтрак министра транспорта России Андрея Никитина, в котором участвовал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Основной темой мероприятия стали развитие аэропортовой инфраструктуры и воздушных перевозок в России. В обсуждении также приняли участие главы других регионов и ведущие представители отрасли", - говорится в сообщении.
По словам Артюхова, которые приводит пресс-служба правительства региона, развитие авиасообщения на Ямале полностью соответствует федеральным приоритетам. Губернатор отметил особую социальную направленность воздушной отрасли округа, включая реализацию программы льготных авиабилетов для семей с детьми и наличие системы субсидирования авиаперелётов.
"Большинство рейсов региональной авиакомпании для жителей округа существенно дешевле своей реальной стоимости. Мы и в дальнейшем будем последовательно развивать это направление, повышая доступность и комфорт перелетов для ямальцев", - сказал Артюхов.
В Салехарде, по данным региональных властей, планируется модернизация аэропорта. Проект подразумевает возведение современного аэровокзального комплекса и реконструкцию существующего здания. Общая площадь составит около 13 тысяч квадратных метров, что позволит обслуживать втрое больше пассажиров. Реконструкция затронет также привокзальную площадь и аэродромные объекты.
В аэропорту Ноябрьска планируется строительство нового аэровокзала в рамках соглашения между правительством округа и авиакомпанией "ЮТэйр". В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы. Кроме того, в 2023 году на Ямале открылся современный аэропорт в Новом Уренгое, где годовой пассажиропоток превышает миллион человек.
Всего на территории округа функционируют четыре аэропорта, выполняющие воздушные перевозки по ряду несубсидируемых направлений и 32 межрегиональным и 28 межмуниципальным направлениям, субсидируемым из окружного бюджета, уточняют в правительстве Ямала.
Врач консультирует пациента - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Ямальские медики проходят стажировку для лучшей помощи участникам СВО
Вчера, 15:11
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалДмитрий Артюхов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала