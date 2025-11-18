Губернатор Ямала рассказал о развитии авиаотрасли в регионе

САЛЕХАРД, 18 ноя – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принимает участие в "Транспортной неделе" в Москве, в рамках делового завтрака министра транспорта РФ Андрея Никитина он рассказал о развитии авиаотрасли в регионе, сообщает правительство ЯНАО.

"В столице в рамках "Транспортной недели" состоялся деловой завтрак министра транспорта России Андрея Никитина, в котором участвовал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Основной темой мероприятия стали развитие аэропортовой инфраструктуры и воздушных перевозок в России. В обсуждении также приняли участие главы других регионов и ведущие представители отрасли", - говорится в сообщении.

По словам Артюхова, которые приводит пресс-служба правительства региона, развитие авиасообщения на Ямале полностью соответствует федеральным приоритетам. Губернатор отметил особую социальную направленность воздушной отрасли округа, включая реализацию программы льготных авиабилетов для семей с детьми и наличие системы субсидирования авиаперелётов.

"Большинство рейсов региональной авиакомпании для жителей округа существенно дешевле своей реальной стоимости. Мы и в дальнейшем будем последовательно развивать это направление, повышая доступность и комфорт перелетов для ямальцев", - сказал Артюхов.

В Салехарде, по данным региональных властей, планируется модернизация аэропорта. Проект подразумевает возведение современного аэровокзального комплекса и реконструкцию существующего здания. Общая площадь составит около 13 тысяч квадратных метров, что позволит обслуживать втрое больше пассажиров. Реконструкция затронет также привокзальную площадь и аэродромные объекты.

В аэропорту Ноябрьска планируется строительство нового аэровокзала в рамках соглашения между правительством округа и авиакомпанией "ЮТэйр". В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы. Кроме того, в 2023 году на Ямале открылся современный аэропорт в Новом Уренгое, где годовой пассажиропоток превышает миллион человек.