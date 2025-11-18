Рейтинг@Mail.ru
В Саранске арестовали подозреваемого в убийстве двух человек
17:55 18.11.2025
В Саранске арестовали подозреваемого в убийстве двух человек
В Саранске арестовали подозреваемого в убийстве двух человек
Житель Саранска, подозреваемый в убийстве двух молодых людей, которые слишком шумели ночью в общежитии, заключен под стражу, сообщила прокуратура Мордовии. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T17:55:00+03:00
2025-11-18T17:55:00+03:00
саранск, россия, происшествия
В Саранске арестовали подозреваемого в убийстве двух человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя – РИА Новости. Житель Саранска, подозреваемый в убийстве двух молодых людей, которые слишком шумели ночью в общежитии, заключен под стражу, сообщила прокуратура Мордовии.
Ранее в МВД Мордовии сообщили о том, что в ночь на 17 ноября в полицию поступило сообщение врачей скорой помощи об обнаружении в общежитии на улице Лихачева тела молодого человека с признаками насильственной смерти. Также с ножевыми ранениями были госпитализированы женщина и еще один потерпевший, который скончался по пути в больницу. Полицейские задержали 50-летнего мужчину, который, по данным МВД, сделал замечание шумевшей в соседней комнате компании, а затем в ходе возникшего конфликта ударил ножом женщину и двух молодых людей. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух лиц и покушение на убийство).
"Согласившись с позицией представителя прокуратуры, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Москве мать убила ребенка
12 ноября, 21:16
 
